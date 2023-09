Tras una semana marcada por una DANA que inauguró el mes de septiembre, y derivó en la creación de una borrasca que causó estragos el pasado fin de semana, esta semana el tiempo ha ido evolucionando dentro de una situación inestable. Muy atrás quedaron las olas de calor, las temperaturas altas y el verano cálido al que nos habíamos acostumbrado.

Mario Picazo, de eltiempo.es, destacó en su predicción semanal que nos esperaba una semana de precipitaciones que conforme se fuera acercando el fin de semana aumentarían su intensidad. Respecto a las temperaturas, Picazo asegura que no habría cambios térmicos hasta el fin de semana, ya que las temperaturas descenderían en bastantes zonas de España.

Además de para compartir predicciones meteorológicas, Mario Picazo se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.

Jorge Rey y la nieve

Jorge Rey ha destacado que este año se han visto más avispas que ningún otro y recuerda el refrán: "Año de avispas, año de nieves y ventiscas". Aunque es pronto para sacar conclusiones de las cabañuelas, admite Rey, hay comportamientos en la naturaleza que demuestran que el frío llegará pronto. "Las nieblas dan lugar a pensar que este año llegará la nieve antes de lo normal", explica, dando a entender que la próxima nevada en el país está muy cerca.