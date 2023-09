“La prostitución no es un trabajo normal y corriente. Las personas que están dentro, la mayoría mujeres pero también hombres y personas trans, no deben ser criminalizadas en ningún país”. El llamamiento lo hacía este miércoles en rueda de prensa la eurodiputada socialdemócrata alemana Maria Noichl, ponente de un informe de iniciativa propia aprobado por el pleno del Parlamento Europeo que pide medidas europeas para luchar contra la prostitución, denuncia la asimetría de reglas nacionales en la UE, reclama que se descriminalice a este colectivo y aboga por penalizar y sancionar la explotación y a los clientes que soliciten, acepten u obtengan “un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración, promesa, suministro de un beneficio en especie o promesa de beneficio”, en línea con el modelo delos países nórdicos.

El texto, que no tiene ningún carácter vinculante, ha sido aprobado este jueves pero ha dividido a la cámara: 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones. A favor del informe han votado los eurodiputados del Partido Popular Europeo y los Socialdemócratas. En el resto de grupos ha dominado la división interna. Los representantes de IU y Podemos, por ejemplo, también han votado a favor, lo mismo que el eurodiputado de Junts, Toni Comín, mientras que lo han hecho en contra los miembros de Ciudadanos, PNV y ERC. En cambio, se han abstenido los representantes de Vox, Carles Puigdemont, Ernest Urtasun o Miguel Urbán.

Poner coto a los traficantes

“Es hora de tomar decisiones a nivel de la UE para poner fin a los vergonzosos sistemas y regulaciones que solo benefician a los traficantes de personas, los proxenetas y los compradores de sexo”, ha reclamado Noichl, quien ha recordado que el 70% de las personas que se prostituyen en la UE son de origen inmigrante y se encuentran en situaciones especialmente vulnerables en algunos Estados miembros, como Alemania o Austria.

“La trata, el crimen organizado y la prostitución no se detienen en las fronteras”, así que “debemos abordar este asunto a nivel de la UE”, reivindicaba durante una rueda de prensa en la que participaron también mujeres que han escapado de este mundo, como Amelia Tiganus, superviviente de la prostitución y residente en España. “A mí también me convirtieron en prostituta, me quisieron convencer de que era un empoderamiento y de que no habia violencia detrás”, denunció.

Falta de datos "fiables"

El documento se hace eco de la falta de datos “fiables, precisos y comparables” en relación a la prostitución, la explotación sexual, la violencia en la prostitución y el impacto de los programas de salida. Sin embargo, según la Fundación Scelles, citada en un estudio del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, la prostitución afecta a entre 40 y 42 millones de personas en todo el mundo, de las cuales el 90% depende de un proxeneta y el 75% tiene entre 13 y 25 años. La fiscalía holandesa, por su parte, estima que alrededor del 70% de las aproximadamente 30.000 prostitutas del país han sido obligadas a ejercer la prostitución mediante la violencia o atraídas por un “loverboy” (un proxeneta que se hace pasar por su novio).

El informe urge a los gobiernos europeos a garantizar una legislación que evite que los delincuentes actúen con impunidad y pide a la Comisión Europea que desarrolle directrices europeas comunes que garanticen los derechos fundamentales de las prostitutas. “Mientras esté socialmente aceptado que las mujeres están en venta, no podremos lograr una verdadera igualdad de género. Debemos invertir en programas de prevención, educación y salida, así como en mejores políticas sociales y migratorias. No erradicaremos completamente la prostitución. Sin embargo, para cambiar la sociedad, reducir la demanda y proteger a los vulnerables, necesitamos cambiar las leyes. Nuestro objetivo es encontrar una solución europea a un problema europeo que hasta ahora ha sido ignorado y poner fin a la explotación que sólo significa dinero para otros”, señala Noichl.

Sistema organizado

Los eurodiputados insisten en que la prostitución y la trata con fines de explotación sexual existen porque hay demanda y que la despenalización del proxenetismo y la compra de sexo aumenta esa demanda.

“No es un acto individual de una persona que alquila su cuerpo por dinero sino que se trata de un sistema organizado con fines lucrativos, un sistema intrínsecamente violento, discriminatorio y profundamente inhumano que funciona como un negocio y crea un mercado”, denuncian condenando la realidad de mundo de “coacción, manipulación, violencia y explotación” en el que ha pesado en los últimos años el deterioro de la situación social y económica como consecuencia de la pandemia.