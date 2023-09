La Dirección General de Tráfico es un organismo autónomo del Gobierno de España dependiente del Ministerio del Interior responsable de la ejecución de la política vial en las vías de titularidad estatal de España.

Así pues, la DGT cuenta con muchas funciones entre las que destaca tener vigilancia y control de cara a los conductores españoles. La Dirección General de Tráfico nunca ha bajado la guardia para aumentar la seguridad de los conductores y peatones.

Conducir enfermo puede tener muchas consecuencias cuando estamos al volante y todas ellas son malas. Es importante mantener la concentración y los cinco sentidos en la carretera para frenar la tasa de accidentes en las carreteras españolas y estar enfermo no favorece a la situación. La Dirección General de Tráfico (DGT) en España ha alertado a todos los conductores que estar enfermo o en una baja laboral que no permita estar en condiciones de manejar un vehículo puede suponer una multa económica.

Lo mejor para cuando estamos enfermos es mantener reposo en casa y no coger el coche, no solo por la multa de la DGT, sino por nuestra seguridad y por la del resto de conductores. Además, en el caso de estar de baja laboral también puede suponer una sanción en nuestro puesto de trabajo en el caso de que nos pillen conduciendo cuando en teoría no podríamos.

El organismo de tráfico recuerda que los artículos 17 y 18 del Reglamento de Circulación en España recogen que los conductores siempre deben estar en condiciones de poder conducir. Por otra parte, también afirman que “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”. En caso de infringir estas normas, los conductores pueden recibir una multa de unos 80 euros.

Las enfermedades que impiden conducir, según la DGT

La Dirección General de Tráfico tiene marcadas nueve tipos de enfermedades con las que no se puede conducir un vehículo, al considerarlas peligrosas en la carretera.

Digestivas

En este caso hablamos de un trasplante renal en un periodo inferior a tres meses o Nefropatía con diálisis. Si tenemos un informe médico que nos avale puede renovarse el permiso de conducir.

Oncológicas

Para no poder renovar el carnet de conducir tenemos que sufrir dolencias oncológicas que nos impidan conducir o trastornos oncohematológicos si se sufren dolencias graves.

Vasculares

Aneurisma de grandes vasos.

Disección: renovación si han pasado menos de seis meses desde la intervención no se podrá conducir.

Psiquiátricas

En el caso de no tener un informe médico favorables, no se puede conducir si se sufre:

Demencias y trastorno de ansiedad

Trastornos catatónicos, trastornos de la personalidad

Ansiedad y depresión.

Trastorno del sueño.

Trastorno obsesivo compulsivo y TDH

Abuso y dependencia del alcohol y drogas.

Crónicas y degenerativas

Del mismo modo, tampoco se puede conducir un vehículo si se padece alguna de las siguientes enfermedades psiquiátricas sin contar con un informe favorable:

Alzheimer.

Esclerosis lateral amiotrófica.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Temblor esencial.

Esclerosis múltiple.

Distrofia muscular.

Osteoporosis.

Parkinson.

Artritis reumatoide.

Endocrinas

Diabetes mellitus insulinodependiente.

Hipotiroidismo y paratiroides.

Cardiacas

Arritmias: cuando se sufran arritmias que imposibiliten la conducción.

Infarto agudo de miocardio: en un periodo inferior a tres meses.

Portadores de prótesis valvulares: también en un periodo inferior a tres meses .

Portadores de marcapasos.

Portadores de desfibrilador automático.

Respiratorias

Apneas del sueño

Disnea permanente en reposo o de esfuerzo leve

Neurológicas