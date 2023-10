Luís Conde lo ha vuelto a hacer. El fundador de Seelinger y Conde y presidente del Salón Náutico de Barcelona -entre otras muchas actividades del empresario catalán- ha vuelto a reunir en su masía de La Fonteta (Baix Empordà) a buena parte de la sociedad civil catalana y madrileña. Más de 400 personas se dieron cita ayer en el tradicional Civet. El denominado “Encuentro del diálogo” -título que encabeza el menú del almuerzo y en el que el Civet (guiso de jabalí) se presentó como una nueva interpretación del tradicional plato de caza ejecutado por el grupo NoMo- cumplió su décimo año con infinidad de rostros conocidos del mundo de la empresa y de la política.

El morbo estaba servido. Tras declinar Feijóo su participación, la duda era si miembros destacados del Partido Popular iban a dejarse caer por allí. Algunos pensarán que no está el horno para bollos. Otros, sin embargo, creerán que, a pesar de la delicada situación, no está de más escuchar el tono y determinados mensajes en un ambiente distendido, a pesar del escaso impacto que ello pueda tener en la práctica. Así, se pudo ver a Cuca Gamarra, Ana Pastor o Juan Bravo. Y repitió Fernando López Miras. Como también lo hizo Pablo Casado, a quien se vio relajado y centrado en su nueva faceta. Muchos corrillos alrededor de Andoni Ortúzar y Joseba Aurrekoetxea, que no fallan jamás a esta cita en una de las zonas más bellas de Cataluña.

Rodeados de viñedos y con la energía de muchos voluntarios que hacen que la organización sea impecable y con la colaboración de la Fundació 1957 -organización de ayuda a los chicos y chicas con Síndrome de Down- dos ministros del actual gobierno en funciones, Félix Bolaños y Raquel Sánchez, conversaban con Salvador Illa, con Roger Torrent, Jordi Collboni o el presidente de KPMG, Juanjo Cano.

Artur Mas tampoco suele fallar, como bien apuntó Conde en su intervención. Como sí falló buena parte de Junts per Cat, sobre todo los que forman el Grupo Municipal con Xavier Trias a la cabeza. Y es que se casaba Jordi Martí, compañero de todos ellos y cuya ceremonia oficiaba el ex alcalde de Barcelona.

Sin duda, una de las sorpresas fue la que protagonizaron Iván Espinosa de los Monteros (uno de los más solicitados en los clásicos selfies por parte del público más joven) y Rocío Monasterio.

Después del Civet siempre se endulza uno con uno de los postres más típicos de esta zona. El recuit de la Fonteta. Una especie de requesón de mayor cremosidad y textura suave que se suele acompañar con miel. Y con cava. Como el de José Luis Bonet Ferrer (Freixenet), uno de los pocos empresarios que ha salido más veces a defender en público lo perjudicial del procès para los intereses de Cataluña, una de las personas más sólidas y consistentes de esa sociedad civil de antaño, la que reunía lo mejor de Madrid y de Cataluña, la que consideraba que ambas se complementaban estupendamente y que parte de nuestra riqueza deriva de esa diversidad territorial.

Pero hay algo incontestable. Y es que pocas personas en España consiguen reunir a tanta gente de tan diversa índole y en situaciones tan políticamente complejas como lo hace Conde.