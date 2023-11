Tanto este martes como este miércoles han sido unos días de transición en los que la calma y el poco movimiento de los cielos han sorprendido a todos. A partir de este jueves, los efectos de la ciclogénesis explosiva derivada de la borrasca Celine han azotado el país en forma de precipitaciones copiosas, rachas de viento fuertes (más de 100km/h en algunas zonas), mucho frío, niebla e incluso, puede que nevadas.

Resulta que el sábado llegará otra borrasca de las Islas Británicas que dará continuidad al viento y el oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que será de características similares a Ciarán y sus frentes asociados nos volverán a afectar. Entrará de nuevo por Galicia y llevará por nombre Domingos.

Además de para compartir predicciones meteorológicas, Mario Picazo se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.