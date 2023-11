El nombre de Cándido Conde-Pumpido sigue dando que hablar. Este miércoles, en 'Y ahora Sonsoles' hemos conocido más datos del abogado y uno de ellos ha sido impactante: ha tenido que ser ingresado y recibir asistencia médica en las últimas horas. Además, el espacio ha contado con el testimonio de la denunciante y de su exmujer y madre de sus hijos, Ana Rosa Fernández.

La detención del hijo del presidente del Tribunal Constitucional por presunta agresión sexual a una joven brasileña ha puesto a la actriz en el punto de mira, ya que según la supuesta víctima su 'affaire' con el abogado empezó el pasado 19, solo dos días después de su ruptura con la hija de Laura Valenzuela.

Ahora bien, la denunciante ha hablado en exclusiva con el programa de Sonsoles Ónega y ha asegurado que Cándido "me llamaba a las tres de la mañana para preguntarme donde estaba y me obligaba a hacer cosas que yo no quería", dejando claro que "no salí con Cándido por dinero, todo lo contrario, le dejé 200 euros".

Describe un perfil completamente desconocido de él ya que ha confesado que "está acostumbrado que se lo hagan todo, tiene personas que se lo hacen todo" y, además, ha desvelado que "en su casa no tiene ni luz ni agua, tenía unas cámaras en la cama".

Esta última afirmación ha llamado la atención en plató y Sonsoles ha aclarado que el programa ha escuchado un audio de Cándido en el que le dice a la denunciante que si quiere ir a su casa, bien, pero que no tiene ni luz ni agua... Eso sí, el espacio no sabe en qué contexto lo dice.

Sin embargo, las palabras más sorprendes no eran esas sino cuando afirmaba que: "Él día que Lara estaba en televisión, yo estaba con él en la cama, estábamos teniendo relaciones sexuales con la tele puesta"... y es que, cuando Lara Dibildos contaba apenada en televisión que había roto su relación con el abogado, este -supuestamente- se encontraba con la denunciante.

Por último, el programa ha hablado en exclusiva con la exmujer de Cándido y esta les ha comentado que "sigo en un procedimiento penal con Cándido, me queda mucho y no es económico" y que lo más importante para ella en estos momentos "que mis hijos y yo estemos seguros".