El proyecto de la Comunidad de Madrid de "prescribir" deporte a los pacientes ha puesto en alerta a los fisioterapeutas de la región, ya que tal y como se ha planteado genera dudas sobre quién puede guiar a los ciudadanos en esa práctica. El Programa de Prescripción no Farmacéutica a la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) permitirá que el médico del centro de salud pueda "prescribir la práctica de actividad física" a través de centros deportivos y sea supervisada por graduados en Ciencias Físicas y del Deporte (Cafyd). Los entrenadores deportivos "no son profesionales sanitarios, y entre sus competencias, fijadas por la legislación, no está la aplicación de ejercicio terapéutico para el tratamiento de patologías", argumentan a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM).

"El problema de fondo sigue siendo el mismo: un entrenador deportivo no es un profesional sanitario y, por lo tanto, no está cualificado ni autorizado para tratar enfermedades y patologías. Un fisioterapeuta, en cambio, sí posee las competencias y la habilitación necesaria para ello", indica la decana del Colegio, Aurora Araújo, que insiste en "distinguir entre prevención, que afecta a una población sana, y una actividad sanitaria, que va dirigida a personas que ya tienen una patología". El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha anunciado que la Comunidad de Madrid incorporará este año el llamado Programa de Prescripción no Farmacéutica a la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), de manera que se dejará esta labor en manos de profesionales no sanitarios (entrenadores deportivos), "a pesar de los riesgos que implica", señalan los fisioterapeutas. Cáncer o problemas respiratorios El ejercicio terapéutico aplicado al tratamiento de enfermedades como cáncer, problemas respiratorios, neurológicos o musculoesqueléticos, entre otras, "debe ser prescrito y supervisado por fisioterapeutas cualificados. La legislación española establece que los programas de ejercicio terapéutico deben de ser prescritos por sanitarios, para salvaguardar la salud de la población", recuerda Araújo, refiriéndose al Programa implementado por la Consejería de Digitalización regional. La decisión "incumple, además, lo comunicado desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria al CPFCM, en el sentido de que serían fisioterapeutas, tal como establece la normativa española, quienes prescribirían actividad física para personas con patología", añaden los profesionales. Proyecto piloto Desde la Consejería de Sanidad apuntan que lo anunciado se corresponde solo a un "proyecto piloto", dirigido a "personas sanas que son las que atienden médicos o enfermeras". Intentan frenar así el enfado de los representantes del Colegio y apuntan al futuro. "Los fisioterapeutas atienden a personas por patología. Los graduados en actividad física y deportes (cadif) son las personas capacitadas para las indicaciones de actividad física". Es decir, que no hablan de "ejercicios terapéuticos". Sin embargo, en le Colegio ven con preocupación el lenguaje utilizado, ya que lo anunciado es la "prescripción médica" y Araujo explica que "si hay una recomendación es para mantenerse sano, pero si es una prescrición es un acto sanitario". Lesiones añadidas Para los fisioterapeutas madrileños, esto significa que personas "sin la preparación académica ni cualificación profesional podrían tratar a la ciudadanía madrileña, de lo que puede derivar que empeoren las patologías de estos pacientes o que se puedan generar lesiones añadidas. Una persona que se dedique a la preparación física se encuentra habilitada en lo que respecta a la práctica deportiva, pero no para tratar a personas enfermas". "De igual modo que un entrenador deportivo no puede tratar una fractura de huesos, tampoco puede hacerlo con la prescripción de ejercicio terapéutico, que requiere de profesionales sanitarios capacitados, como son los fisioterapeutas", abundan desde este colectivo. La decana pone ejemplos concretos: "He visto a pacientes de cáncer caerse de una bici, o a diabéticos. Tener un factor de riesgo es tener familiares con diabetes, pero si tienes diabetes, tienes una enfermedad". Y el ejercicio, en estos casos, cambia y debe ser supervisado, explica. En este sentido, consideran que el programa "invade competencias sanitarias propias de la fisioterapia en la aplicación de ejercicio para el tratamiento de población con patologías. Pero, más allá de este grave problema que genera la Comunidad de Madrid, con repercusiones incluso legales, desde el CPFCM estamos tratando de mejorar la salud de la población madrileña", señala Aurora Araújo. "Una cosa es proponer actividades deportivas que ayuden a mejorar los hábitos saludables de la sociedad madrileña y otra muy diferente la utilización del ejercicio terapéutico para tratar patologías oncológicas, respiratorias, neurológicas, musculoesqueléticas, etc., como permite el Programa de la Comunidad de Madrid", añade la decana del CPFCM. De momento, tras el anuncio realizado por el Gobierno regional esta misma semana, el Colegio ha solicitado una reunión con la Consejería de Sanidad e intentar reconducir y aclarar las competencias