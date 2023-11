A pesar de que hemos pasado por una semana mucho más fría respecto a las anteriores, no hay lluvias intensas. Las borrascas no han tenido mucho juego durante la penúltima semana de noviembre y es algo que está extrañando a muchos expertos.

De hecho, este fin de semana se mantendrá igual. Aun así, Mario Picazo continúa admitiendo que no se descartan chubascos en las Islas Baleares el sábado y en Galicia el domingo debido al paso de un sistema frontal. "En Canarias también se esperan precipitaciones puntuales durante la recta final de la semana que serán mas frecuentes en el norte de las islas."

Por otro lado, y además de para compartir predicciones meteorológicas, el meteorólogo de eltiempo.es, Mario Picazo, se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.