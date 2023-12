Tras una semana protagonizada por varias borrascas y sus consecuentes lluvias y heladas, comienza el primer día de diciembre. Ayer, nos despedimos del otoño climatólogico y damos la bienvenida al tiempo invernal. Una bajada generalizada de las temperaturas, rachas de viento fuertes y precipitaciones en algunas zonas del país serán los punto clave durante los próximos días.

Algunas de las temperaturas que nos esperan para el sábado: en Valencia o Murcia puede que no lleguemos ni a los 20º. Por otro lado, habrá 19º en Palma y Málaga; 16º en Cádiz y Barcelona; 14º en Girona y Badajoz; 13º en A Coruña y Zaragoza; 12º en Cáceres y Jaén; 11º en Huesca y Santander; 10º en Teruel y en Madrid; 9º en Oviedo y en Vitoria y 8º en Burgos y Soria. Eso de máxima, porque a primera hora el sábado hará más frío y heladas en esos lugares donde habitualmente hiela en invierno.

Por otro lado, y además de para compartir predicciones meteorológicas, el meteorólogo de eltiempo.es, Mario Picazo, se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.