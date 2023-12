Tras un fin de semana seco y frío, exceptuando el sábado, que sí que hubo precipitaciones, comienza la primera semana de diciembre. Una semana marcada por un macropuente, debido a que el miércoles y el viernes son festivos y miles de personas cogen libre el jueves para disfrutar de unas mini vacaciones. Todos están expectantes a ver cómo se presentan las predicciones meteorológicas de los próximos días, ya que de ello dependen muchos planes.

Habla Brasero

Roberto Brasero, presentador del tiempo en Antena 3, admite que la semaba debería empezar bastante tranquila. Aun así, el frente que entró este domingo a España puede dejar lluvias en la mitad occidental durante el lunes. Aun así, también tendremos temperaturas más altas ya que, tras el frío fin de semana, subirán algunos grados el lunes y el martes en todo el país.

De momento, el panorama luce muy favorable para todos aquellos que planeen pasar días fuera. El primer día festivo (miércoles) sería "un día sin lluvias ni nevadas" y el jueves es cuando "otro frente podría llegar a Galicia donde las lluvias volverían a ser fuertes". Mientras, en el este de momento ni gota y con máximas de 20 o 22º. Seguiríamos en la misma línea que la semana pasada: con frente atlánticos que descargan en el noroeste peninsular y que llegan desactivados al Mediterráneo.

Sin embargo, Brasero avisa: "Ya veremos si este tiempo se prolonga también para el fin de semana del final del macropuente, unas fechas que a día de hoy presentan algo más de algo incertidumbre." Por lo tanto, lo mejor es estar atentos a las actualizaciones climatológicas y no confiarse.

Predicción de Aemet

Asimismo, Brasero recuerda que ha empezado el invierno climatológico, y por ende, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su previsión estacional para el trimestre diciembre, enero y febrero. "Según este pronóstico hay una mayor probabilidad de que las temperaturas del periodo estén por encima de la media. No sería por lo tanto un invierno frío en su conjunto lo que no quita para que tengamos bajas temperaturas como corresponde a la fecha. Y en cuanto a las precipitaciones, solo estarían por encima de la media en el noroeste peninsular, mientras que en Canarias estarían por debajo, y en el resto de España no hay una tendencia clara", sentencia.