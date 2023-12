Las dos últimas semanas del año se presentan con muchas sorpresas. Tendremos temperaturas invernales y, efectivamente, lloverá el día de Navidad. "En diciembre, niebla, lluvia o solano espera", afirma Jorge Rey en un refrán. "El jueves siguen las lluvias en la zona de Cantabria, País Vasco y Navarra, pudiéndose intensificar hacia la tarde", dice el burgalés en su nuevo vídeo. Los mercurios tienden a ascender 1 o 2 grados, aunque en Castilla y León debido a la vuelta de las nieblas volverían a descender varios grados.

El viernes, por su parte, desaparece bastante la estabilidad de la zona cantábrica. Las máximas ascenderán unos 2 o 3 grados en la Península Ibérica. En las Canarias, se espera que sea un día variable con la llegada de tormentas en las islas más orientales.

Por otro lado, y además de para compartir predicciones meteorológicas, el meteorólogo de eltiempo.es, Mario Picazo, se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.