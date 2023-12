Cuando la mujer que se encarga de los cuidados de Julia G.S. avisó a la familia, ésta se movilizó de inmediato. Recuperaron la silla de ruedas del centro de salud y la llevaron al hospital General de València para que la mujer, de 93 años, pudiera moverse y regresar a su casa. Mayor y gran dependiente, la mujer llevaba "abandonada" en una camilla, en un pasillo del hospital, 6 horas esperando una ambulancia que la llevara a su casa. La mujer estuvo todo ese tiempo de espera orinada y sin comer.

"Un desastre, un abandono total y una vergüenza. No se puede tener a nadie así, tirada en un pasillo, orinada y sin comer ni beber, seis horas de espera. Esto no es un país en vías de desarrollo. El personal sanitario nos dijo que esto era 'normal', que esos tiempos de espera son 'habituales' pero vamos, que es una mujer muy mayor, una gran dependiente. Esto se debe denunciar y se tiene que saber", explican a Levante-EMV, de Prensa Ibérica, los sobrinos de la mujer tras mostrar la pertinente queja y una fotografía de la camilla orinada donde estuvo esperando la mujer.

La cuidadora de Julia G.S. la acercó al centro de salud la mañana del pasado viernes 15 de diciembre. La mujer tenía una herida en la pierna, pero en el centro de salud decidieron trasladarla al hospital porque precisaba un par de puntos de sutura. El traslado fue en ambulancia, así que la silla de ruedas se quedó en el ambulatorio. La atención en el hospital fue "rápida y correcta". El problema se originó al tener que"devolver" a la mujer a su casa. Y es que Julia se pasó 6 horas tumbada en una camilla esperando una ambulancia, que nunca llegó a por ella. "Fue horrible porque pasó mucho tiempo y ella estaba incómoda y mal. Es muy mayor. Cuando me acercaba al mostrador a preguntar me decían que era lo normal, que el servicio está externalizado y no podían hacer nada desde el hospital, que había gente que se había pasado mucho más tiempo que nosotras y que sólo nos quedaba esperar. No había solución. Ella estaba en un pasillo tumbada en la camilla y yo en la sala de espera, iba y venía", explica la mujer que se encarga de los cuidados de Julia. Al final, cuando ya habían pasado 5 horas, la mujer llamó a los sobrinos de Julia, la familia más próxima de la mujer, para contarles lo ocurrido. Sin su silla de ruedas, la cuidadora no se la podía llevar a ninguna parte.

"Yo me fui a por la silla de ruedas al centro de salud y la llevé al hospital, donde puse una reclamación por la falta de medios y recursos. Me parece un escándalo y una vergüenza que la espera sea de horas y se asuma como algo normal. Mi hermana, por su parte, fue directa al hospital y cuando levantó a mi tía de la camilla se dieron cuenta de que la mujer estaba toda orinada. Y sin comer, ni beber. Puso otra reclamación porque no hay derecho a un trato así. Creemos que esto debe saberse y que la Conselleria de Sanidad debe exigir un buen servicio a la contrata. El hospital podía haber hecho muchas cosas, pero tampoco hizo nada", explica Rafael, el sobrino de la mujer.

Una única oferta para el servicio

En primavera de 2022, la Conselleria de Sanidad puso en marcha un macroconcurso por más de 372 millones de euros para la prestación del Servicio de Transporte Sanitario terrestre urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana. La adjudicataria fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ambulancias Ayuda, que renovó el contrato por un período de cuatro años y 368,4 millones de euros. Fue la única que se presentó al concurso. La UTE está formada por las empresas Ambulevante, Ambulancias Ayuda (Grupo ASV), Alquiler Car Luxe, Ambulancias CSA, y el Grupo Transvia a través de Ambulancias Autónomas, Ambulancias Edetanas y Transvia, que desde sus 12 bases cubren todo el territorio valenciano.