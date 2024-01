La borrasca Juan ha llegado con fuerza a España, especialmente a Extremadura, donde ha dejado muchas carreteras cortadas, cientos de incidencias, riós desbordados e imágenes soprendentes del temporal. Como detalla Meteored, este fin de semana, después del paso de esta zona de bajas presiones, volverán a instalarse encima de toda España sus antagonistas, las altas lo que significa que, en general, entrará una bolsa de aire más cálido en las capas más altas de la atmósfera, pero no se notarán sus efectos hasta pasado el fin de semana.

En cualquier caso, el gran protagonista de las próximas horas será el frío y, según Meteored, para el sábado existen dos escenarios. En el primero de ellos, en la vertiente mediterránea aún se notarán los efectos de la borrasca 'Juan', pero en forma de nubosidad. El cielo quedará cubierto en todo el litoral, como en Valencia o Murcia, por nubes bajas y medias.

Y eso que, según los modelos, este primer trimestre del año sería más cálido. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el trimestre enero, febrero y marzo, en la mayor parte de la Península, es más probable que tengamos un invierno cálido (50%) a frío (30%). Respecto a las precipitaciones, la probabilidad de que sea un invierno húmedo, normal o seco es la misma, salvo en el noroeste peninsular, donde la probabilidad de que sea más lluvioso de lo normal es superior (un 50%) a que sea un invierno normal (un 30%) o seco (20%).

Por otro lado, y además de para compartir predicciones meteorológicas, el meteorólogo de eltiempo.es, Mario Picazo, se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace tiempo en su perfil de X. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.