"Yo nací para contar, para contarlos a ustedes, por ejemplo". Así se definió a sí mismo Juan Cruz, el periodista y comunicador –colaborador y articulista de este periódico– al recoger el Premio Patricio Estévanez que este año le ha concedido la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT). "Para los periodistas, es muy importante ser buenos", afirmó el profesional nacido en Puerto de la Cruz en 1948, y que realizó un alegato a favor de esta profesión, a la que se dedica desde hace más de seis décadas, puesto que comenzó en ella con tan solo 13 años."Nosotros no nacimos para ser malos ni para hacer maldades", dijo el galardonado en un acto que contó con la participación del presidente de la APT, Salvador García Llanos, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Juan Cruz comenzó a escribir con 13 años en el semanario 'Aire libre' y luego pasó a 'La tarde' y 'El Día', hasta que llegó el momento de la fundación del periódico 'El País'. Actualmente es colaborador y columnista de este periódico y también ha escrito diferentes novelas que han sido reconocidas a lo largo de los años. El Premio Canarias de Literatura en el año 2000 encontró la pasión en la escritura y el presidente de la APT, Salvador García Llanos, afirmó que el Premio Patricio Estévanez "le alcanza con méritos sobrados", gracias a ese "peculiar gusto por contar historias".

Juan Cruz tuvo palabras de cariño para cada una de las personas que acudieron al acto de entrega del premio que se desarrolló en Santa Cruz de Tenerife. Así, de prácticamente cada miembro de la audiencia tuvo una anécdota que relatar, que él convirtió en entrañables historias que podrían ahora conformar un nuevo libro del periodista tinerfeño. «Para mí fue muy importante que mi madre respetara mi manera de ser», comenzó diciendo el reconocido profesional, quien dedicó parte de su discurso a alabar la labor del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. "Fue el lugar donde yo me hice persona" y dijo: "Que no haya tenido aún el reconocimiento de la sociedad insular me parece que es una de las injusticias más sonoras que hemos vivido en Canarias".

Juan Cruz compartió su premio "con los periodistas, con los jóvenes, con los que me han ayudado a ser periodista» y lamentó vivir de una profesión "maltratada por nosotros, por la sociedad a la que se dirige, por quienes no entienden que periodista es 'gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente', que periodista es aquel que, sabiendo, debe decir lo que sabe y debe callar lo que aún no ha comprendido". Para agradecer este premio leyó el texto 'Peripecia de una periodista del barrio', con el que recordó la primera entrevista que realizó cuando aún era un niño, al futbolista Vicente Jimeno.

Se encargó de conducir el acto el presidente de la APT, Salvador García Llanos, quien explicó que el Premio Patricio Estévanez pretende reconocer toda una carrera y en esta ocasión ha recaído en la figura del periodista portuense Juan Cruz por su "denso y rico trayecto por los vericuetos de la profesión". "Juan se lo merece", afirmó Salvador García Llanos, quien leyó el texto 'Juan Cruz Ruiz, una vida entre escritores' y en el que destacó los valores periodísticos del premiado.

A lo largo de su carrera, Juan Cruz ha colaborado en numerosas ocasiones con la APT, participando en foros, coloquios y presentaciones; aportando ideas para diferentes acciones y corrigiendo textos. "Rebelde ante las injusticias y desprendido ante las causas nobles". Así definió Salvador García Llanos a Juan Cruz, y sentenció que el premiado "es irrepetible". Todo eso dijo sobre "Juanito, tal y como muchos lo llamamos aún".

Recordó que desde que era muy pequeño "tuvo claro que la vocación se cultivaba entre libros y librerías" y ello le ha permitido convertirse en «el periodista que casi todo lo sabía y lo sabe, enamorado de todas las Islas, a las que siempre ha tenido presentes en cada una de sus apariciones públicas". García Llanos concluyó la alabanza a este "periodista de raza", reseñando su "respeto a los códigos deontológicos".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recordó que Juan Cruz ya ha sido pregonero de las Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña, que también lo ha reconocido con el título de Hijo Adoptivo. "Cuando enciendo la televisión y lo veo participando en cualquier programa, los que lo consideramos amigo nos sentimos orgullosos de conocerlo, de su trayectoria, y de que en cualquier momento cuele el nombre de Tenerife y de Canarias en sus discursos".

Y "qué viva el periodismo, por cierto", celebró el galardonado con el Premio Patricio Estévanez, Juan Cruz Ruiz.