La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a Juan Vicente A.B., un hombre de 52 años con antecedentes por malos tratos con una pareja anterior, por asesinar a puñaladas a su actual compañera sentimental, una mujer española de 44 años, en una vivienda de l'Alfàs del Pi. El asesinato de Rocío de la Palma O., natural de la provincia de Cádiz, fue descubierto este martes por la mañana pero fue cometido el pasado fin de semana, horas después de que la víctima acudiera a la Guardia Civil de Altea para denunciarlo por violencia de género y desistiera al final de formalizar la acusación, según fuentes cercanas al caso.

El cuerpo de la víctima fue descubierto el martes por la mañana por la Guardia Civil después de que abrieran a la fuerza la puerta del domicilio. El cadáver presentaba varias puñaladas en el cuello y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante con el fin de practicarle la autopsia.

La víctima, separada y con dos hijos, vivía con su presunto agresor y los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo, según ha informado el Consistorio alfasino.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha decretado tres días de luto oficial por el presunto asesinato machista y ha indicado que, aunque se está a la espera de la confirmación de los hechos por parte de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, todos los indicios apuntan a la pareja de la fallecida como el autor del crimen.

Fuentes cercanas al caso han señalado que la Policía Local de l'Alfàs había acudido en varias ocasiones al domicilio de la pareja por avisos de presuntos malos tratos pero ella no quiso presentar denuncia. De hecho, el miércoles de la semana pasada fue agredida en la calle por su pareja y también se negó a denunciarle, según las mismas fuentes.

El pasado sábado sí que acudió al parecer a la Guardia Civil de Altea con la intención de denunciar a su pareja pero finalmente optó por no formalizarla. No obstante, se activó el Protocolo Cero, previsto para este tipo de situaciones, pero no han trascendido qué actuaciones se llevaron a cabo desde la Guardia Civil para proteger a la mujer y si se efectuó alguna valoración de riesgo.

El presunto asesino machista tenía antecedentes y estaba separado de su exmujer por malos tratos, según las fuentes consultadas. En un perfil de una red social, este hombre afirma trabajar como fontanero y aunque su residencia la tenía en l’Alfàs del Pi indica que es natural de Altea.

Repulsa del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, el alcalde, Vicente Arques, ha transmitido las condolencias a la familia y personas cercanas a la víctima y ha hecho un llamamiento a la unidad sin fisuras de toda la sociedad contra esta lacra: "Queremos manifestar la más rotunda condena ante el presunto asesinato machista de nuestra vecina. Estamos terriblemente consternados por esta brutal agresión”. Ante semejante tragedia, añade la primera autoridad municipal, ha apelado a la necesidad de trabajar de manera unánime para acabar con estos dramas sociales: “No podemos permitir que continúe la barbarie de la violencia ejercida contra la mujer, y vamos a seguir destinando todos los recursos posibles para la erradicación de la violencia de género, un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo y equitativo de nuestra sociedad”.

Para la erradicación de la violencia, a nivel local, el Ayuntamiento de l’Alfàs afirma que ha creado una mesa multidisciplinar en materia de violencia de género, con el objetivo de anticipar la detección, fomentar la prevención y dar una respuesta eficaz en los casos de violencia de género. Esta mesa la conforman profesionales de diferentes ámbitos: fuerzas de seguridad, servicios sociales, centros educativos y sanitarios, además de la Asociación Mujeres con Voz.

Desde el área de Igualdad, la concejala Laura Sevilla ha animado a las víctimas a denunciar y también a aquellas personas que puedan tener sospechas de que este tipo de situaciones se están produciendo. Este proyecto, que se financia a través de los fondos del pacto de estado contra la violencia de género, establece el protocolo de actuación de los servicios municipales en materia de violencia de género. Las víctimas pueden llamar a los teléfonos de Policía Local de l'Alfàs (965887200) y Servicios Sociales (965887328).