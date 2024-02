El desafortunado comentario en los Carnavales de Cádiz sobre el incendio de Valencia

No todo vale y el humor negro tiene unos límites. Es lo que se retrotrae de un cuplé cantado en el marco del Carnaval de Cádiz que ha sentado mal en las redes por el desafortunado comentario que se canta en la rima y que ha creado todo tipo de reacciones en las redes, sobre todo las que les acusan de poco gusto y falta de respeto tanto por el contenido, que compara el trágico incendio de los dos edificios de Campanar en València, con las Fallas.

Son cinco hombres que participan en esta tradicional puesta en escena gaditana. Los hombres se arrancan a cantar rodeados de un gran público que sigue lo que cantan y comienzan con una declaración de intenciones de lo que se viene: "Últimamente no sé lo que pasa que en los Carnavales los repertorios no tienen gracia".

"Hay ofendidos por cualquier pamplina, si reírnos de todo es la mejor medicina", prosiguen. No han opinado lo mismo los miembros de la red social X -antes Twitter, tras conocer el final del cupé: "Se dicen cosas que la gente no está de acuerdo, por eso yo saco un tema que me la juego".

Y concluyen: "Muchos con la fiesta no tienen paciencia, que han adelantado las Fallas de València". Las reacciones no se han hecho esperar, y tanto valencianos como gaditanos han reprobado de forma mayoritaria esta rima de mal gusto, referida a un trágico suceso que se ha cobrado la vida de diez personas y más de 400 que han perdido sus hogares tras un fuego que lo devoró todo, además de los 15 heridos, entre ellos varios bomberos que arriesgaron su vida por salvar al resto.

Incluso los presentes hacen muestras de sorpresa ante la dureza de la rima pero arremeten coreando que el Carnaval "eso es".

"No todo vale"

"Bebé de 1 semana, niña de 3 años, matrimonios, familias enteras…Seguro que si hubiese un familiar vuestro fallecido por ello lo cantáis. Hay que ser una basura muy grande de persona para crear algo así", comenta un usuario, mientras otro, gaditano, también les afea haber jugado con este asunto: "No todo vale, señores. Con una tragedia así no se debe bromear. Muy desafortunados porque, además, os regodeáis de ello. No representáis los valores de la gente de Cádiz ni del carnaval. Lamentable", publica otro.

"Me encanta el carnaval, siempre me ha gustado, y suelo hacer también humor negro, pero bajo mi punto de vista creo que a veces es temprano para hacer bromas con ciertas cosas, y el tema valencia a día de hoy está demasiado próximo como para hacerlo. Primero hay que respetar", apunta otro usuario.

Las voces de gaditanos ofendidos también con la rima de sus paisanos ha inundado las redes por esa falta de respeto que supone hacer una comparación del terrible incendio de Campanar con las Fallas de València.