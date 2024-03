Cómo acceder a una pensión de 7.250 euros sin cotizar lo suficiente: un truco cada vez más popular

Miles de personas no tienen derecho a una pensión contributiva porque no han podido cotizar mínimo durante 15 años. Sin embargo, en determinados casos se puede cobrar una pensión de jubilación no contributiva.

Los solicitantes deben tener al menos 65 años de edad y no pueden superar los 7.250,60 euros anuales. No obstante, en caso de que el solicitante conviva con su cónyuge u otros familiares, como padres, hijos, nietos, abuelos o hermanos, habrá doble requisito de rentas, cuyo límites son los siguientes:

Convivencia con cónyuge y/o pariente de segundo grado: dos personas (12.326,02 euros), tres personas (17.401,44 euros) y cuatro personas (22.476,86 euros).

Parientes consanguíneos con padre o hijos: dos personas (30.815,05 euros), tres personas (43.503,60 euros) y cuatro personas (56.192,15 euros).

La cuantía de la pensión no contributiva también es importante, puesto que no puede ser inferior al 25%. Con la revalorización de las pensiones del 6,9% de la cuantía de la pensión no contributiva máxima, queda establecida en 7.250,60 euros anuales. Por lo tanto, la mínima es de 129,48 euros mensuales, 1.812,65 euros anuales.