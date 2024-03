Adiós al carnet de conducir: la nueva normativa de la DGT para 2024 que afecta a muchos conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) comenzó el 2024 con intenciones se seguir reduciendo el número de accidentes diarios en carreteras españolas. El un organismo autónomo del Gobierno de España dependiente del Ministerio del Interior es el responsable de la ejecución de la política vial en las vías de titularidad estatal de España.

En España, hay cerca de 27 millones de conductores de los cuales el 15,5% son personas mayores de 65 años (4,1 millones), según el censo de permisos de conducir de la DGT. Inevitablemente, la edad avanza limita las capacidades de esa persona a la hora de conducir, especialmente sus reflejos y su atención.

282 personas mayores de 65 años fallecieron en vías interurbanas en 2022 (de 1.270 víctimas) y 185 perdieron la vida en vías urbanas (de 476 en total). María José Aparicio, subdirectora general de Formación y Educación Vial de la DGT, en una entrevista para ABC señala que "el 27% de los fallecidos en accidente de tráfico eran mayores de 65 años, unas cifras que se van a agravar, si no hacemos nada, por el envejecimiento de la población."

Este tipo de conductores debe renovar su permiso de conducir cada cinco años y la nueva normativa establece ahora que los mayores de 70 años estén obligados a renovar su carnet cada dos años. Esta decisión tiene como objetivo incrementar la seguridad al volante y evitar que circulen por la carretera personas no capacitadas para la conducción.

Cambio para 2024

La DGT ha querido mandar una nueva advertencia para los conductores de vehículos de movilidad personal (VMP). Todos los que se hayan vendido a partir del 22 de enero de 2024 deberán contar con un certificado de que son seguros tanto para quien los conduce como el resto de usuarios. En caso de no tener certificado, no se podrá salir a la calle con tu vehículo. Eso sí, los que se vendan hasta esa fecha y no tengan la certificación, podrán circular sin este permiso hasta el 22 de enero de 2027.

Cabe destacar que un VMP es un vehículo de una o más ruedas que tiene una única plaza y propulsado por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h y que solo pueden estar equipados con un asiento o sillín. Recordamos también que están prohibido circular con ellos por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías, túneles urbanos y aceras en ámbito urbano.