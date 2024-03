La Pija y la Quinqui ganan el premio Ídolo a mejor podcast

Ayer se celebraron los premios Ídolo, creados por la influencer Dulceida. Estos galardones reconocen a los creadores de contenido en veinte categorías: Moda, Beauty, Podcast, Proyecto Audiovisual, Tiktoker, Streamer, Ídolo Revelación, Emprendimiento Digital, Viajes, Autenticidad, Creador Digital del año, Health & Sports y Gastronomía, entre otras.

Entre los galardonados de la categoría Pódcast, se encontraba el dombenitense Carlos Peguer, que se alzó con el premio por su pódcast con la cartaginense y compañera Mariang. La pareja arrasó con su pódcast "la Pija y la Quinqui", en el cual han entrevistado a infinidad de celebridades.

El premio lo recogió Mariang, ya que Carlos no se encontraba en el país, según ambos han publicado en sus redes: "Amigas no es que a nadie le importe pero no voy a los Ídolo hoy xq no m encuentro en el estado español!! (sorpresa!!!)". El dombenitense agradece el apoyo que sus fans le brindan y pide que le digan a Mariang lo guapa que va. Peguer comenta: "por mí no os preoupéis q seguro q habrá muchos más hombres llevando un traje negro aburrido como el q hubiese llevado yo!!! 1 beso".

Cómo nace la Pija y la Quinqui

Carlos y Mariang se conocieron a través de la red social X, antes conocida como Twitter, en 2014. Tras graduarse de secundaria ambos se fueron a estudiar a Madrid, donde posteriormente trabajarían como guionistas en el programa televisivo de RTVE "Gen Playz". Fue en 2020 cuando el natural de Don Benito propuso la dea que más tarde en 2022 se llevaría a cabo. Pero el verdadero salto a la fama del pódcast fue cuando invitaron a la cantante Rosalía y a su hermana, esta invitación desencadenó que otros personajes públicos quisieran acudir a su espacio, como por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.