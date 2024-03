Abierto el plazo de las becas MEC para el curso 2024/ 2025

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anuncian abierto el plazo para solicitar la beca MEC de la convocatoria general para el curso 2024/25.

La solicitud se publicó el 19 de marzo de 2024 a las 9.00 horas, y quedaría abierto hasta el 10 de mayo de 2024 a las 15.00 (horas peninsulares). Estas ayudas para estudios postobligatorios se podrán solicitar a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Se recomienda no lo dejarlo para el final. También puedes solicitar tu beca aunque no sepas lo que vas a estudiar o incluso si vas o no a estudiar.

Esta convocatoria cuenta con la novedad de una subida del 5% en los umbrales de renta, que permitirá que más estudiantes accedan a una beca. Esto se suma a las mejoras incorporadas en cursos anteriores como el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia. Ya que gracias a un presupuesto récord de 2.535 millones de euros, cerca de un millón de alumnos y alumnas podrán obtener una beca que les permita continuar con sus estudios.

Aún está por determinar cuándo se podrá solicitar el plazo para pedir la ayuda de necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2024/25, que se espera que comience en mayo de 2024. Ya que cuenta con la novedad, en este caso, de la reducción del porcentaje de discapacidad, que es necesario acreditar para solicitar estas ayudas, que pasa del 33% al 25%.

¿Quién la puede solicitar?

Los alumnos y alumnas que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, pueden pedir ya su beca para el curso que viene. Como en la convocatoria anterior, deberán cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, y deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación.

Con relación a la convocatoria del curso pasado, ya se han publicado los listados definitivos de la convocatoria general del curso 2023/24. Es importante revisarlos, ya que si no estás de acuerdo se puede presentar un "recurso de reposición" y se dispone desde el próximo 21 de marzo hasta el 22 de abril para hacerlo.