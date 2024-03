El dardo de Laura Escanes a Álvaro de Luna: "Esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones..."

Las redes estallan por la respuesta de Laura Escanes a la canción de su ex Álvaro de Luna "Desconocidos". La influencer rompió su silencio a través de la red social X, antes conocida como Twitter, donde publicaba varios post sobre esta canción.

Aunque Laura haya intentado guardar la compostura, hace unas horas ha explotado ante esta difamación y crítica hacia su persona por parte de su ex: "mira lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones.................lol"

Después hace referencia a las polémicas de Shakira por su pasadas canciones de rupturas:

Por último, la influencer publica: "Amor, tu no eres la Shakira de la historia, basta"

En su otra red social, Instagram, la influencer compartía por stories una playlist haciendo referencia a la canción de Shakira con el lema "las mujeres no lloran":

Laura Escanes rompe su silencio / @lauraescanes

"Desconocidos"

En esta canción, Álvaro de Luna deja ver todo el rencor hacia su ex, pese a que han pasado varios meses tras la ruptura de ambos, se ve que él aún sigue quemado. Aunque la canción tenga al principio indirectas tan suaves como estas: "Duele cada día tener que fingir// Que no te pienso, no te extraño, no te quiero aquí// Si te cruzo, voy a hacer que ni te conocí// A ver si puedo despegar tu recuerdo de mí", donde expresa que a pesar de la distancia y el intento de olvidar, los recuerdos de la relación persisten, especialmente en momentos de soledad.

Álvaro no se queda ahí, sino que cuestiona la sinceridad y la verdad en la relación de una forma muy directa: "Y por darte colore', perdí mi matiz// Tus rasguños, en mi espalda, ya son cicatri'// Y no podía darle así porque sí// Un papel tan importante a una mala actriz".

Aunque en algunos versos, el artista aclama estar harto de sus indirectas, las suyas son peores: "Y yo que pensaba que era la correcta// No estoy puesto pa' ti ni pa' tus indirecta'// Con gafa' de Sol, huyendo de la prensa// Yo sigo a lo mío, no estoy pa' esa mierda".