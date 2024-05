Condenan a un cirujano plástico de Badajoz y a la clínica por las secuelas tras una operación de abdomen

Indemnizaciones a dos pacientes de casi 40.000 y 13.000 euros, respectivamente, por las secuelas físicas y psicológicas tras sendas operaciones de abdominoplastia en un centro privado. Los condenados son el cirujano plástico Antonio Causí, la Clínica Vimedical (que alquila para estas operaciones una sala en el hospital Quirón Salud, antes Clideba) y la aseguradora Berkley. Así lo recogen dos sentencias del juzgado de Primera Instancia de Badajoz, que ponen el foco en la falta de información en el consentimiento que se firma de manera previa.

La citada abdominoplastia se realiza a quienes quieren eliminar exceso de piel y grasa de la parte media e inferior del abdomen y, además, reforzar la musculatura y dejar el vientre más terso.

De este modo, la primera de las sentencias habla de una secuela de trastorno ansioso-depresivo reactivo, que cuantifica en cuatro puntos, y otra de perjuicio estético, puntuada en 20. Son los baremos que aplica la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que es la referencia que se utiliza para establecer la indemnización en estos casos.

Dolor umbilical

Los hechos con esta paciente y demandante se remontan a agosto de 2016, cuando se sometió a una prueba de radiología en el Hospital Universitario de Badajoz, donde fue diagnosticada de diástasis de vientre muscular y de hernia supraumbilical. En el informe se hace constar que tiene dolor umbilical y que ese es el motivo por el que acude a consulta.

«Con el fin de corregir esta patología, acude a la Clínica Vimedical, donde el doctor Causí aconseja una abdominoplastia [...] y hace constar que presentaba abdomen globuloso posparto de dos años de evolución», según recoge la sentencia.

No obstante, en el consentimiento informado que se firmó no se recoge en ningún momento que además del exceso de piel en el abdomen, hay diástasis y hernia umbilical, por lo tanto no se explican posibles tratamientos alternativos. «Sorprende que la paciente firmara un consentimiento tan extenso el mismo día que el doctor Causí le aconsejó someterse a la intervención», se añade igualmente.

Asimismo, en la segunda sentencia, la de menor indemnización económica, los demandados son exactamente los mismos, al igual que el tipo de intervención quirúrgica. La condena es por daños y perjuicios. «No se ofreció una adecuada información previa sobre los riesgos inherentes a la operación», recoge el texto. Y se agrega: «El inadecuado control posoperatorio de la herida quirúrgica determinó como resultado final una cicatriz de grandes dimensiones y una enorme deformidad, dando lugar a un prolongado tratamiento y a numerosas asistencias hospitalarias que no han podido disminuir el desagradable e inadecuado resultado derivado de la intervención que tenía precisamente una finalidad estética». Se citan importantes secuelas «físicas y psíquicas».

En este caso, la paciente fue intervenida en abril de 2017 y los demandados alegan que abandonó el tratamiento en marzo de 2018. Admiten que el resultado no fue el esperado pero «debido a que no ha seguido las pautas recomendadas y ha aumentado de volumen».

En ambas sentencias cabe recurso en la Audiencia Provincial del Badajoz. En el segundo caso, la abogada que ha defendido a las dos pacientes, Estrella Santiago, tiene decidido recurrir el fallo.