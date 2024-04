Expertos en salud pública advierten que el sistema MIR de formación de especialistas "muestra evidentes signos de agotamiento"

Expertos en salud pública han incidido este lunes en la importancia de revisar el sistema de formación de médicos en España, desde la facultad pasando por el sistema MIR. Lo hacen tras el segundo llamamiento del Ministerio de Sanidad, que concluirá este miércoles, para cubrir las 473 plazas de médicos internos residentes que han quedado vacantes en la actual convocatoria, 459 de ellas en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, un récord histórico que supone más del doble que hace un año. El sistema de formación de especialistas en España ha dado buenos resultados, aunque muestra "evidentes signos de agotamiento", en parte por "su poca flexibilidad", señalan los expertos.

"Estudiar medicina es relativamente fácil, ejercerla no tanto. La formación de los profesionales de la medicina en España se enfrenta a numerosos retos que hay que abordar a largo plazo". Así arranca el artículo 'Recursos humanos del SNS. Formación' que conforma el segundo bloque del Informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

La troncalidad

Sobre el sistema MIR, el estudio -publicado en Gaceta Sanitaria, revista oficial de la sociedad científica- alaba sus buenos resultados, pero insiste en que muestra "evidentes signos de agotamiento". Una de las propuestas de los investigadores para mejorar este aspecto "es la troncalidad, que divide la formación en dos fases: una general para competencias comunes y otra específica para habilidades particulares de cada especialidad".

Este sistema, indican, podría "traer una gestión más eficiente de recursos humanos en el sistema de salud, pero, cuando se planteó en un Real Decreto en 2014, el proyecto de troncalidad fue duramente criticado por parte de estudiantes y expertos, lo que, entre otras razones, provocó finalmente su retirada". El problema del sistema actual MIR "solo puede resolverse con el trabajo multiprofesional de expertos independientes", apunta el artículo.

La nota de corte

La carrera de Medicina es uno de los grados universitarios con la nota de corte más alta en nuestro país. Sin embargo, apunta el estudio, esto puede no ser suficiente. "No se tiene por qué ser un buen profesional, aunque hayan obtenido buenas notas en la Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad)", advierten los autores. "Es preciso ir más allá de la simple nota de corte actual para primar el perfil humano y vocacional orientado al ejercicio no se relaciona con la competencia clínica obtenida en la carrera", abundan.

Tal vez "se esté excluyendo a un significativo número de estudiantes vocacionales especialmente capacitados para el desempeño médico", dicen los autores del artículo

Los firmantes de este artículo critican que "el sistema de acceso vigente en nuestro país no es eficiente ni equitativo. Tal vez se esté excluyendo a un significativo número de estudiantes vocacionales especialmente capacitados para el desempeño médico". Así, "las competencias transversales o genéricas, como el profesionalismo, las habilidades comunicativas, el razonamiento clínico o la economía de la salud, requieren un seguimiento longitudinal a lo largo de toda la carrera de Medicina. Aunque están incluidas en muchas facultades, son muy pocas las que las abordan y las evalúan sistemáticamente", concluyen.

Formación continua

En el documento reseñan que "la educación médica universitaria, aunque esencial, ya no garantiza una práctica profesional adecuada a lo largo del tiempo. Se estima que la vida media de una 'verdad científica' en Medicina es de unos 50 años. Lo que aprenden los estudiantes en el grado es apenas un 6% del conocimiento médico y parte de lo que se les enseña en la carrera puede estar obsoleto en el momento de su graduación. “Sin formación continua, la competencia decrece progresiva e inexorablemente", advierten los investigadores.

En la actualidad, se quejan los autores, "no existe ninguna estrategia de educación médica continua (congresos, conferencias, simposios…) que por sí sola cambie la conducta de los médicos o los resultados de su acción con los pacientes".

Universidades privadas

Por su parte, la proliferación de universidades privadas -actualmente el 22 % de las facultades de Medicina son privadas- "plantea dilemas éticos y de equidad, ya que algunos estudiantes pueden acceder a estas instituciones privadas pagando altas tasas, mientras que aquellos con menos recursos se ven limitados por los requisitos de ingreso en las universidades públicas".

Además, muestran "la preocupación por la calidad formativa, dado que no todas las facultades, especialmente las de nueva creación, cuentan con los recursos necesarios para garantizar una educación médica de excelencia". Los Informes SESPAS son documentos bienales, elaborados por científicos y profesionales de la salud, sobre temas sociosanitarios. Como novedad este año, los cuatro bloques del Informe -más uno de conclusiones- se publicarán de manera escalonada hasta mayo.