El ataque directo de Nicki Nicole a Peso Pluma en su nueva canción: "¿A quién vas a engañar?"

Tras su ruptura con Peso Pluma, todos sus fans ansiaban una canción dirigida hacia él. Y tras mucho tiempo, Nicki lanza su nueva canción "Ojos Verdes", la cual va dirigida a su expareja.

La argentina comienza la canción con: "Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas// Te arrepentís y te morís por verme// Pero, baby, no me duele más, se marchitaron las rosas// Suerte encontrándome en otros ojos verdes". Donde claramente nos deja ver que Peso Pluma le suplicó tras su dolorosa ruptura y que no la va a encontrar en ninguna otra chica, en ningunos 'ojos verdes' que no sean los suyos.

En este verso: "Sé que estás con otra, pero pensando en mí// Y le das los beso' que algún día te di// ¿A quién vas a engañar?// ¿A quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? se deja ver claramente que el cantante mueve de ficha muy rápido y que a nadie engaña ya.

La artista tiene claro que el mexicano por mucho que quiera volver con ella, Nicki no va a ceder. En la canción ella se sincera sobre cómo acabaron y que ella pasó página casi tan rápido como él la engañó: "Y que, pa' olvidarte, no hizo falta alcohol ni fiesta".

La ruptura con Peso Pluma

Todo vino de un vídeo que circulaba por la red social X, antes conocida como Twitter, en la que el cantante mexicano salía de un casino agarrado de la mano con otra chica mientras mantenía una relación sentimental con Nicki. Todo esto parecían rumores, hasta que la propia cantante subía una historia a Instagram donde decía:

Esta ruptura causó mucho revuelo en redes sociales, puesto que nadie se imaginaba que tal suceso llegase a pasar, los comentarios no se salen de este tipo de posts: