Esta es la abultada cuenta corriente de Violeta Mangriñán

Este jueves la influencer Violeta Mangriñán acudía por primera vez al programa de Broncano, 'La Resistencia' para promocionar la apertura de su primera cafetería en Madrid, acompañada de su actual pareja Fabio, con quien comparte dos hijas: Gala y Gia.

La extronista se presentaba ante Broncano, que no la conocía, y ella le explicaba quiénes eran: "Somos dos ex tronistas y dos ex supervivientes y a mucha honra" y recordando a los que la habían visto en el programa de Telecinco algunos de los momentos más memorables como en el que dejaba a su ex en pleno directo: "Entré con el novio que había conocido en Mujeres y Hombres y Viceversa, pero al ilusionarme tanto por Fabio le dejé delante de casi 4 millones de personas".

Violeta respondía sin tapujos a las pícaras preguntas del presentador, como en la famosa pregunta del sexo, donde ella contó intimidades como que disfruta mucho del sexo, o que "en 5 años de relación es ahora cuando deja que su pareja le domine”. La ex concursante de 'Supervivientes' confesaba que “los tres primeros años lo hacíamos prácticamente a diario. Ahora con las bebés han menguado las relaciones pero mejoran en calidad: dos a la semana como media”.

Por otra parte, reconocía estar agradecida con Telecinco ya que, según explicó, le ha dado muchas cosas. Ahora Violeta está esperando si renovar su pódcast dependiendo del dinero que le ofrezcan, "a ver si me ofrecen lo que a ti", le comentaba divertida a Broncano, a lo cual contestaba: "no lo creo".

Fue aquí donde Broncano le lanzaba la clásica pregunta del dinero, momento en el que los invitados dan a conocer cuánto patrimonio poseen. La extronista señalaba que posee "casi el mismo dinero en patrimonio que personas me ven las historias. Más de un millón”, dejando atónitos a los presentes.

Su entrevista finalizó con ella agradeciendo la invitación, ya que “en el mundo de las influencers [Broncano] no tiene buena fama porque dicen que eres un poco cabroncete". Violeta disfrutó mucho del programa y pidió que la volviesen a invitar otra vez.

La historia de Violeta

Muchos se preguntarán quién es esta chica que ha invitado Broncano a su programa. Si no se han visto la entrevista, Violeta Magriñán es conocida en España por su participación en diversos programas de televisión, principalmente de Telecinco.

Violeta participaba como pretendiente en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Su carisma y personalidad fue lo que hizo que se ganara el cariño de 'Telecinco', y le dieran un trono en dicho programa. Allí conoció a su ex Julen de la Guerra, con quien protagonizó tiernos momentos de amor.

Posteriormente, a Violeta le ofrecieron la oferta de viajar a Honduras y participar en el programa de 'Supervivientes', donde nos dejó momentos muy memorables. Uno de ellos fue el comienzo de su relación con su actual pareja, Fabio, dejando así en pleno directo a su ex Julen de la Guerra.

A medida que iba ganando seguidores y críticas por sus programas de televisión, Violeta se ha convertido en una figura destacada de 'Telecinco'.