¡Ojo! Si tu crema no cuenta con estos ingredientes, no es antiedad

Cuando nos marcamos una rutina de skincare, todas buscamos lo mismo. Una piel lisa, sin imperfecciones y de aspecto juvenil. Una buena rutina facial, que incluya una crema antiedad es indispensable para conseguir estos beneficios.

Aunque utilizar crema antiedad en nuestra rutina, supone el primer mandamiento a la hora de cuidarse la piel, debemos ser conscientes de que no cuentan con efectos mágicos. De su uso no se puede esperar un efecto inmediato, funcionan como complemento y no como un milagro. Es por eso que la constancia y la paciencia son indispensables a la hora de conseguirlo.

Pero ¡cuidado!, el mercado está colmado de marcas y no todas cuentan con los ingredientes necesarios para cumplir con el efecto que prometen. Por lo que debes conocer bien, cuál es la composición que debes buscar a la hora de elegir la tuya.

¿Qué no puede faltar en mi crema antiedad?

Los dermatólogos coinciden que una buena crema antiedad, es aquella que tiene propiedades regenerativas, o lo que es lo mismo, que es capaz de actuar contra las arrugas, las finas líneas de expresión, la flacidez y luminosidad de la misma. Los ingredientes que son más efectivos para este fin difieren entre las pieles maduras y las pieles jóvenes. A continuación, puedes ver una clasificación de ingredientes necesarios según tu tipo de piel:

Pieles Maduras

- Reinoides: Estimula la renovación celular ayudando en la reducción de arrugas y líneas de expresión.

- Vitamina C: Ayuda a iluminar la piel, mejorar su textura y combatir los radicales libres.

- Péptidos: Aumenta la producción de colágeno, consiguiendo que la piel se vea más firme.

- Hidratantes:El ácido hialurónico, la manteca de karité o los aceites, ayudan a hidratar y a sellar la humedad para que la piel no se vea seca y mantenga su elasticidad.

- Antioxidantes: Protege la piel de factores ambientales y daños causados por el envejecimiento.

- Retinol: Estimula la renovación celular ayudando a reducir arrugas.

Pieles Jóvenes

- Ácido hialurónico: Ayuda en la hidratación y a mantener la elasticidad de la piel.

- Ácido glicólico: Elimina células muertas y ayuda a exfoliar, ayudando a mejorar la textura.

- Vitamina C: Ilumina y combate contra los radicales libres, siendo un gran protector.

- Zinc: Ideal para controlar la producción de sebo y reducir la inflamación asociada al acné.