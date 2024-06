Tira y afloja entre Sanidad y los consejeros del PP ante la posibilidad de "usar" a los MIR por la falta de médicos

La falta de médicos en verano ha provocado un choque frontal entre las comunidades gobernadas por el PP y el Ministerio de Sanidad. En medio del enfrentamiento, que ha ido subiendo enteros en los últimos días, la figura de los médicos internos residentes (MIR). La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha arremetido este miércoles ante la "inacción absoluta" del Ministerio para acometer la falta de profesionales en verano. Poco después, la titular del departamento, Mónica García, respondía en el Congreso y acusaba a los consejeros de Sanidad del PP de querer utilizar a los residentes de último año como "mano de obra barata" y de intentar "avalar irregularidades" queriendo que "terminen su formación tres meses antes".

El Ministerio ha aclarado este martes que el residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria puede "hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta de Medicina de Familia sin la presencia del tutor". Así consta en una carta que ha enviado este martes a las consejerías de Sanidad y donde también apunta que el MIR puede "recurrir, en caso de duda o ante situaciones complejas, a su tutor principal, al de apoyo o a otros Médicos de Familia del centro de Salud donde pase consulta".

Asunción de responsabilidades

Una carta a la que ha aludido la consejera Fátima Matute en declaraciones a los medios y que se produce en respuesta a la preocupación de las comunidades autónomas por la cobertura de plazas durante el periodo estival, dada la finalización de la residencia de muchos profesionales a finales de septiembre. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), y el Real Decreto 183/2008, que la desarrolla, establecen los principios básicos que rigen la formación sanitaria especializada en España, recuerda Sanidad. Estos principios incluyen la "asunción progresiva de responsabilidades" por parte de los residentes y un nivel decreciente de supervisión a medida que avanzan en su formación.

El Ministerio también ha recordado la normativa sobre rotaciones externas, que pueden ser autorizadas por las comunidades siempre que se cumplan ciertos requisitos, como ser propuestas por el tutor y contar con la conformidad de la comisión de docencia del centro de destino. En cuanto a las retribuciones de los residentes, ha aclarado que son las competentes para establecer complementos salariales, en el marco de la relación laboral especial de residencia.

Periodo formativo

Sobre esta cuestión, desde Madrid, la consejera Fátima Matute ha sido directa: "Cuando eres R4, obviamente, tienes una supervisión delegada, tú ya haces funciones de médico, con lo cual eso es lo que vamos a hacer todas las comunidades, pero dentro de su periodo formativo. No vamos a usar a los médicos residentes para sustituir a nuestros profesionales que faltan", ha defendido.

La consejera ha criticado la falta de "experiencia" y "resultados" del Ministerio en cuestiones como la falta de profesionales que "es una realidad del día a día" y no solo en verano. Matute ha defendido que la Sanidad "debe de estar en manos de un proyecto sólido, consolidado y con experiencia de gobierno" pero en el tiempo que Mónica García lleva al frente de la cartera "se ha demostrado en que en seis meses solo hay tuits y humo".

Residentes sin supervisión

La respuesta de Mónica García no se ha hecho esperar. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, tras preguntarle la diputada del PP Ester Muñoz sobre si estaba haciendo todo lo necesario para resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud ante el panorama que se presenta en verano, ha indicado: "No vamos a hacer que ustedes utilicen a los residentes sin supervisión, porque eso sería ilegal. Todas las ilegalidades se las llevan ustedes a Génova 13 con sus discos duros", ha respondido la ministra.

La ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso. / / EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

"Cuando me dicen que me haga cargo del trabajo de los consejeros de Sanidad de las comunidades del PP es por dos causas: porque no se fían o porque no creen que ellos estén ahí para gestionar, sino que solamente están para hacerle oposición al Gobierno de España", ha aseverado.

Debe estar tutorizado

"El residente debe estar tutorizado y no debe cubrir las deficiencias de plantilla de los sistemas sanitarios. En AMYTS queremos recalcar estos dos puntos claves del sistema MIR y pedimos a las Administraciones que las tengan presentes ante un verano que se avecina peculiar (los residentes de 4º año terminan su residencia en septiembre) y posiblemente complicado, pero por culpa de la falta de previsión", señalan por su parte desde el sindicato de médicos de Madrid, que ha celebrado la postura defendida por la consejera madrileña.

"En los últimos días, hemos visto el tira y afloja entre Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas ante la posibilidad de que los residentes de último año pudieran ejercer como adjuntos al no terminar su residencia en junio. En AMYTS insistimos: la normativa no lo permite".

El sindicato considera que es "importante incidir en una máxima": "que la actividad asistencial autónoma se realice de forma progresiva no debe significar que el MIR cubra puestos de adjuntos, ni que deje de estar tutorizado sea el año que sea. En el caso de Medicina de Familia, que el tutor no esté en la misma consulta que el residente de cuarto año no significa que el MIR esté completamente solo".

Exploraciones físicas

"Pueden solos en el habitáculo, en la consulta, pero tienen una puerta intercomunicada con el tutor que tienen nombre y apellidos, que es la persona encargada de supervisar o hacer comprobaciones en exploraciones físicas", ha asegurado la doctora Sheila Justo, médica de Familia y vicepresidenta de AMYTS.

Justo ha enfatizado: "Y ni mucho menos está permitido que este profesional en formación sea desplazado para cubrir déficits de plantilla bajo la excusa de la rotación externa que, realmente, debe tener un fin formativo. Las rotaciones externas no pueden ser utilizadas para mover a residentes a centros de difícil cobertura".