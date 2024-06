Compra un billete de tren y le cobran más de 1.000 euros: "No utilicéis PayPal"

Desde el pasado lunes, jóvenes de entre 18 y 30 años pueden solicitar el 'Verano Joven' para obtener descuentos en transporte por España y Europa durante todo el verano. Más de un millón de personas se han inscrito ya en la web del Ministerio para obtener el ansiado código, lo que ha potenciado también la compra de billetes de trenes y autobuses.

A raíz de ello, miles de personas denuncian en redes sociales cobros indebidos por parte de Renfe tras comprar uno de sus billetes. Se trata de pagos automáticos que se cargan rápidamente en la cuenta bancaria de la persona que ha pagado con PayPal un billete de tren. Es el caso de @/EshimaLaOtaka, que asegura mediante capturas de pantalla, el cobro de más de 1.000 euros tras adquirir un billete en la web de Renfe usando PayPal.

"Compré ayer por la mañana un billete desde PayPal y desde entonces se me han estado realizando cargos. He desconectado mi cuenta rápido pero todo esto se me ha cargado en un día!", explica en un hilo que han visto casi 150.000 usuarios.

Esta persona confirma que accedió desde la web oficial de Renfe y tiene el billete en su posesión pero después, se autorizaron pagos automáticos en su cuenta. Las imágenes muestran 11 pagos que provienen de la 'entidad pública empresarial Renfe' y los más grandes son de 381'20€, 209'25€, 127'55€ y 89'90€.

Al pedirle explicaciones a PayPal, la compañía de pago por internet sugiere que se ponga en contacto con el vendedor para tratar de resolver el problema. "Si no consigue resolverlo, puede abrir una disputa en el Centro de resoluciones", explican en la imagen que el usuario ha compartido en el hilo.

Tras exponer su caso, numerosas personas le han respondido asegurando que les ha ocurrido lo mismo. "He pagado con PayPal mi billete de tren y me habéis cobrado un importe que no es el mío", denuncia @/MadridismoreaI. "Me ha pasado exactamente lo mismo. Ve contándome si sabes algo. Yo voy a ir esta tarde a la oficina de Renfe a ver si me dicen algo", escribe @/Wikitgames.

Respuesta de Renfe

En la mediodía de este jueves, Renfe ha contestado al tweet explicando que la incidencia se encuentra identificada por el departamento de desarrollo de software y estará resuelta durante este jueves, haciendo reembolsos a las personas afectadas.