Colocar el útero y los ovarios en el abdomen: una cirugía pionera trata el cáncer colorrectal en mujeres jóvenes protegiendo su fertilidad

El Hospital del Mar de Barcelona ha realizado la primera transposición uterina de España en una paciente de 36 años que sufría cáncer de recto locamente avanzado. Esta cirugía pionera, que se ha llevado en apenas una veitena de casos en todo el mundo, consiste en trasladar útero y ovarios, de la zona de la pelvis al abdomen, antes del inicio de la radioterapia. De esta manera, durante el tiempo que dure la radiación, estos órganos reproductores quedan libres de los efectos de la misma, con el objetivo de que las pacientes mantengan la posibilidad de un futuro embarazo.

"Cada vez hay más mujeres que retrasan la edad del primer embarazo. Y, además, van apareciendo cánceres en edades más jóvenes asociados al estilo de vida", explica la doctora Gemma Mancebo, jefa de sección del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Mar y una de las responsables de esta cirugía pionera. Según esta médica, los hospitales están viendo casos de mujeres con cáncer que no han sido madres porque no lo han decidido todavía. Además, el tratamiento del cáncer colorrectal no solo genera infertilidad en las mujeres, sino también menopausia precoz.

La transposición uterina es una técnica que se descubrió hace unos cinco años en Brasil. "Consiste en quitar útero y ovarios de la zona de la pelvis y colocarlos en el abdomen. Así, quedan fuera de la radiación", explica Mancebo. La segunda fase de la intervención, una vez ya ha acabado el ciclo de radioterapia, consiste en "reposicionar" estos órganos en su "lugar fisiológico". "[Con esta paciente] Hemos conseguido que los ovarios preserven su función hormonal y que el útero siga gestando", añade.

Cirugía robótica

La primera parte de esta intervención se realizó el noviembre pasado. Actualmente, esta paciente ya ha completado todos los tratamientos y todo ha salido bien, por eso el Mar da a conocer ahora este caso. Las dos intervenciones se realizaron con cirugía robótica para minimizar el impacto. "En todo el mundo solo hay reportadas unas 20 cirugías como esta. Desde el punto de vista técnico, es algo muy reciente y requiere de la coordinación de varios servicios", destaca esta ginecóloga. El hospital barcelonés, afirma, hacía tiempo que tenía el "dispositivo preparado", pero había que esperar a que apareciera el "caso ideal" para hacerlo funcionar. En algunos casos descritos, las pacientes han podido tener a posteriori un embarazo exitoso: el primer bebé nació en Brasil en 2022 y en EEUU, en marzo de 2024.

La paciente en cuestión tiene 36 años, no tenía hijos y no era algo que se estuviera planteando en ese momento. "Le dijimos que con los tratamientos seguro que no podría ser madre, pero que con esta cirugía podríamos preservar esta actividad y que podría decidir más adelante si tenerlo o no. Porque los efectos de la radioterapia son irreversibles", señala Mancebo, quien destaca que esta operación supone un "nuevo enfoque" en el cáncer de recto. "No solo tratamos la enfermedad, sino que también velamos por la calidad de vida de las mujeres".

La doctora indica que, en todo caso, se trata de una técnica solo dirigida a mujeres jóvenes de 40 años o menos que con las técnicas antiguas se quedaban "infértiles y menopáusicas". A las menores de 47 años, se les ofrece solo la transposición solo de los ovarios, para protegerlas de una menopausia precoz.

Para optar a este tipo de intervención, las pacientes deben presentar un tumor localizado que deba ser tratado con radioterapia en la zona pélvica, con posible afectación en el útero y en los ovarios. En el Hospital del Mar, la transposición de ovarios ya se ofrecía y se llevaba a cabo para evitar la menopausia precoz en pacientes jóvenes con cáncer de cérvix. "Gracias a los avances en el tratamiento, obtenemos tasas de curación muy elevadas, pero las secuelas del tratamiento generan un impacto en su calidad de vida. Ofrecer el mejor tratamiento oncológico requiere un abordaje multidisciplinar y coordinado, donde exploramos y preservemos la salud sexual y reproductiva de las pacientes", señala por su parte Joana Vidal, oncóloga médica especialista en cáncer colorrectal del centro.