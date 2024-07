El truco del felpudo que consigue evitar robos en casa mientras estás de vacaciones

El verano es una época del año que muchos esperan con ansias para disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero también es un tiempo en el que se debe prestar especial atención a la seguridad del hogar. Los robos en domicilios tienden a incrementarse durante estos meses, ya que los ladrones aprovechan la ausencia de los propietarios. Para contrarrestar esta tendencia, es importante adoptar medidas preventivas como instalar sistemas de alarma y cámaras de seguridad, que actúan como disuasivos eficaces ante posibles intrusos.

El truco del felpudo

Además, es recomendable no publicar en redes sociales los planes de vacaciones, ya que esto puede alertar a los delincuentes sobre casas desocupadas. Pero hay otra medida, que miles de personas están llevando a cabo este verano y ya ha saido bautizada como el truco del felpudo, recomendado por la propia Policía Nacional.

Consiste en pedirle a alguno de tus vecinos de confianza que cada cierto tiempo (mejor cada dos días), durante tu ausencia, cambie de posición el felpudo. De esta forma, parece que la vivienda está habitada y cualquier ladrón que esté siguiendo de cerca tus movimientos puede pensar que no te has ido de vacaciones. También es recomendable pedirle al vecino que te recoja el correo para que el buzón no se llene y puede dar la misma sensación de vivienda habitada.

Recuerda mantener un registro actualizado de los objetos de valor en el hogar y tener una lista accesible en caso de robo puede facilitar la denuncia y la recuperación de los bienes. En caso de sufrir un robo, es crucial contactar inmediatamente a las autoridades y no alterar la escena para preservar las pruebas. Tomando estas precauciones, se puede disfrutar de las vacaciones con mayor tranquilidad, sabiendo que se han tomado pasos concretos para proteger el hogar y los bienes personales.