Un patrimonio de 200.000 euros limpiando casas, que no verán sus hijas

Juana Carrera lo tiene claro, no quiere que sus dos hijas se lleven nada del patrimonio que ha conseguido reunir limpiando casas durante toda su vida. A sus 60 años, y después de dos décadas sin ver a sus hijas, esta mujer ha decidido desheredarlas por lo mal que se portan con ella.

Lo ha contado en el programa de televisión 'En boca de todos', donde, visiblemente afectada, pero con entereza, ha relatado la nula relación que mantiene con sus dos hijas desde hace 20 años, cuando decidieron irse con su padre después de todos los cuidados que les había procurado la progenitora desde pequeñas.

“Yo he criado sola a mis hijas porque el papá no se ocupaba de nada. Trabajando muchas horas al día, ocupándome de todo sola”, contaba la mujer, que también ha señalado que las hijas se han avergonzado de su trabajo y solo las interesaba el dinero, razón por la que se fueron con el padre.

“La pequeña me dijo que para qué quería una madre que se ocupaba únicamente de limpiar viviendas de otros, que no iba a tener una casa en condiciones y que prefería vivir con el padre”, ha detallado Juana, que ha acumulado un patrimonio valorado en unos 200.000 euros.

Dedicada durante años al servicio doméstico, ha conseguido comprarse un piso, un coche y apartamento en Benidorm.

No conoce a sus dos nietos

“Mi hija mayor tiene 38 años y desde los 18 no sé nada de ella. Y mi hija menor tiene 32 y desde los 14, tampoco”, explicaba dolida la mujer, que no fue invitada a la boda de su hija mayor y no conoce a los dos nietos que tiene.

Las hijas llegaron a decirle a la madre frases tan duras como la siguiente: “Yo no quiero ropa del mercadillo... Las mamás de mis amigas se van a jugar al pádel y tú te vas a fregar chalets...”.

Por todo lo que ha explicado, Juana se siente abandonada por sus hijas y su decisión, desheredarlas, es firme.