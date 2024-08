Alerta de la Policía Nacional: si has recibido esta llamada, cuelga de inmediato

Los ciberdelincuentes no paran. Las estafas continúan en la época estival y en esta ocasión la Policía Nacional vuelve a utilizar sus redes sociales para dar difusión y que todo el mundo conozca esta nueva estafa. A través de una llamada en la que alertan de que, por favor, agregues ese teléfono a WhatsApp pueden hacerse con tu cuenta bancaria.

Esta misma semana las fuerzas de seguridad han puesto el foco en este nuevo método. Se trata de la "llamada misteriosa" que ya han recibido muchas personas.

Cuidado con la "llamada misteriosa"

La Policía Nacional ha emitido el aviso a través de un vídeo en la cuenta de 'Tiktok', que han difundido posteriormente por el resto de redes sociales oficiales del cuerpo. "¿Has recibido una llamada como esta?", arranca el vídeo. A continuación, se escucha una enigmática voz que dice: "Tengo algo importante que decirte, agrégame al WhatsApp".

Para evitar la estafa, inmediatamente después de escuchar eso, cuelga la llamada. De esta forma, consigue que te preocupes y te preguntes si realmente pasa algo urgente por lo que debas de agregar al número. Pero como bien es sabido, la curiosidad mató al gato. En este caso, la curiosidad puede salirte también muy cara.

Lo que muchos ususarios se preguntan es si solo por haber agregado el número a tus contactos puede acceder a tus datos y llevar a cabo la estafa, a lo que la policía deja claro que "únicamente por esto, no". El problema es cuando hablas con ellos por la aplicación de mensajería rápida.

"A partir de ahí, intentarán engatusarte. Y, créeme, son verdaderos profesionales del engaño", subraya la Policía Nacional, garantizando que el objetivo de la conversación va a ser "quedarse con tus datos privados o con tu dinero".

Pero, entonces. ¿Por qué utilizan el WhatsApp? ¿Por qué no lo hacen directamente a través de la llamada? Porque si consiguen que les agregues tú primero a WhatsApp pueden evitar el filtro anti-spam de la aplicación, que no salta ante contactos ya agregados y sin el cual bajan las posibilidades de sospecha.

¿Cómo inscribirse en la Lista Robinson?

Es muy sencillo. Regístrate con tus datos y tu correo electrónico. Elige el tipo de comunicaciones que no quieres recibir: correo, teléfono o mensajes. Y por último, recuerda que tienen que pasar tres meses desde que te apuntes hasta que sea efectiva la Lista Robinson.

La inscripción de tus datos en la lista Robinson puede ser una buena solución para evitar las llamadas dirigidas a promocionar los productos o servicios de empresas a las que no has prestado tu consentimiento para que te hagan publicidad o de las que no eres cliente.