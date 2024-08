“Cómete a un rico": el mensaje de los activistas en la mansión de Messi

La mansión de Lionel Messi en Ibiza, valorada en 11 millones de euros, ha sido objeto de un acto vandálico perpetrado por un grupo de activistas pertenecientes a 'Futuro Vegetal'. Estos activistas defienden su acción, argumentando que la propiedad del futbolista es ilegal y que su objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática.

La propiedad, que ocupa 16.000 metros cuadrados y cuenta con un campo de fútbol, piscina de 92 metros, discoteca, gimnasio y spa, fue destrozada en un ataque planeado meticulosamente. Uno de los activistas, Bilbo Bassaterra, relató los detalles de la incursión: “Con eso conseguimos pues, conseguir el efecto deseado, que era la tremendísima atención mediática que estamos teniendo. Durante la última semana hemos estado mirando cómo podíamos entrar, si había o no seguridad”.

“Ayuda al planeta. Cómete a un rico. Abolir la policía” se podía leer en una pancarta escrita en inglés que mostraban a cámaras mientras cometían el delito. El grupo accedió a la finca a las 5:30 a.m., activando la alarma de seguridad. Durante una hora, esperaron la llegada de la policía, mientras llevaban a cabo su protesta. Bassaterra añadió: “Asumimos la responsabilidad de este tipo de actos, porque entendemos que están justificados. No somos ningún grupo terrorista que tenga ningún tipo de interés en ocultarse. Si no, gente muy preocupada por la crisis climática”.

Los activistas aseguran que su acción está justificada por la urgencia de la crisis climática y niegan ser un grupo terrorista, enfatizando que su único interés es llamar la atención sobre el problema global que enfrenta la humanidad.

El problema detrás de la casa de Messi

En el momento en que Messi adquirió la mansión, la propiedad no contaba con todos los permisos de construcción o ampliación.

Según informan algunos diarios locales, el Ayuntamiento de Sant Josep detuvo obras que no habían sido legalizadas por el anterior dueño, con el aval de un decreto de la Alcaldía local. Cuando Messi decidió comprarla el ayuntamiento le exigió dejar en orden el certificado final de obra y la cédula de habitalidad de la que carecía la vivienda. A partir de entonces Messi puso en mano de sus abogados esta situación para poder finalizar la compra y las obras que quería hacer para dejarla a su gusto y sin problemas legales.

Sin embargo, parece que después de los destrozos que han llevado a cabo el grupo de activistas, deberá volver a acondicionarla una vez más.