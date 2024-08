Devuelve el brillo a tu plancha con una limpieza natural: el mejor truco casero

¿Alguna vez te has enfrentado a las incómodas manchas y residuos en la placa de tu plancha que parecen no desaparecer con nada? Esas marcas persistentes pueden ser frustrantes y afectar su rendimiento. Pero no te preocupes, hay una solución natural y efectiva para devolverle el brillo plancha sin recurrir a productos químicos agresivos.

Materiales necesarios:

Limón: su ácido natural ayuda a disolver los depósitos minerales.

Bicarbonato de sodio: un abrasivo suave que limpia sin dañar.

Vinagre blanco: su acidez descompone la suciedad.

Paño suave o esponja

Agua

Instrucciones de limpieza:

Preparar la solución:

Mezcla partes iguales de agua y vinagre con una cucharada de jugo de limón en un tazón.

Incorpora suficiente bicarbonato de sodio hasta formar una pasta.

Aplicar la mezcla:

Asegúrate de que la plancha esté apagada y completamente fría.

Con un paño suave, aplica la pasta en la placa de la plancha, evitando que entre en los orificios de vapor.

Limpieza de la placa:

Deja reposar la mezcla en la placa durante unos minutos.

Limpia con un paño húmedo y usa un paño de algodón para limpiar cualquier residuo en los agujeros de vapor.

Eliminación con vapor:

Llena el depósito de la plancha con una mezcla de partes iguales de vinagre y agua.

Enciende la plancha a temperatura media y deja que vaporice hasta que el depósito esté vacío, eliminando acumulaciones en las salidas de vapor.

Rellena el depósito con agua limpia y vaporiza de nuevo para eliminar cualquier olor a vinagre.

Revisión final:

Asegúrate de que la plancha esté libre de residuos y lista para usar.

¡Con estos sencillos pasos, tu plancha de vapor estará como nueva, lista para ofrecer un rendimiento óptimo en cada uso!