La Confederación Hidrográfica del Segura declara la situación de sequía extraordinaria en la cuenca del río

La situación hidrológica en la Región de Murcia es preocupante. No llegan las lluvias y el ritmo de vaciado de los embalses es superior a lo previsto. Por todo ello, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ha informado este martes que procederá de manera inmediata a declarar la situación de sequía extraordinaria en el subsistema cuenca de la Unidad Territorial (UTE) principal, es decir, en las vegas Alta, Media y Baja, Campo de Cartagena, valle del Guadalentín y el litoral hasta Águilas.

El presidente de la CHS, que ha anunciado esta medida en la comparecencia previa a la Comisión Permanente de la Sequía, ha explicado que la cuenca del Segura ya se encontraba en situación de alerta, "lo que unido a un indicador de sequía prolongada ofrece las condiciones para la declaración de sequía extraordinaria, que posibilita la apertura y la explotación de los pozos de la batería estratégica de sondeos del sinclinal de Calasparra, algo que también se ejecutará de manera inmediata.

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura / / Israel Sánchez

Otro de los puntos que se han abordado en la Comisión Permanente es la necesidad de aumentar las restricciones en el regadío tradicional y no tradicional, debido a que los volúmenes en los embalses que computan en el sistema cuenca no han llegado al objetivo que se había planteado, 12 hectómetros cúbicos menos de lo esperado. El objetivo de la Confederación es no llegar al final del año hidrológico al llamado ‘embalse muerto’, es decir por debajo de los 40 hm3 y situarse en torno a los 60 hm3 de recursos propios a 30 de septiembre. "Va a ser difícil conseguirlo, pero tenemos que intentarlo", ha reconocido Urrea.

Restricciones de hasta el 50%

Si los regadíos tradicionales estaban ya con restricciones del 20 por ciento ahora pasarán al 35 por ciento, y los no tradicionales pasan del 30 por ciento al 49 por ciento. "En unos días se firmarán las resoluciones pertinentes, se notificará a los afectados y serán de obligado cumplimiento en cuanto se produzca la notificación", ha advertido Urrea, que ha añadido que con respecto a las restricciones anteriores la mayoría de las comunidades de regantes se ha adaptado con normalidad a las restricciones, aunque reconoce que ha habido algún incumplimiento minoritario en la vega Alta, que ha conllevado la apertura de un expediente sancionador.

Estas medidas estarán vigentes, como mínimo, hasta el 31 de diciembre , a no ser que a partir de septiembre y octubre lleguen lluvias copiosas. "Si al final del año hidrológico viéramos que la situación está mejor suavizaríamos las restricciones", ha indicado el presidente de la CHS.