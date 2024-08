Nutricionista advierte sobre los riesgos de comprar melones y sandías cortados en supermercados

La dietista y nutricionista Dina Nicolau, conocida en redes sociales como @comiendoconduna, ha lanzado una advertencia importante a través de sus redes sociales sobre el peligro que puede suponer comprar melones y sandías ya cortados en los supermercados. Según Nicolau, esta práctica, común en muchos establecimientos, podría representar un riesgo significativo para la salud de los consumidores.

"He ido al supermercado y me he encontrado con esto, melones y medio melones, y con esto, sandías y medias sandías", compartió Nicolau en un reciente video. "Tal vez muchos no vean nada raro, pero al ver eso, muchos os llevaréis el melón cortado porque para uno solo es suficiente o porque no queréis un melón entero", explicó.

La experta en nutrición detalló que el problema radica en que, al cortar la fruta, se rompe la protección natural que ofrece la piel, especialmente en frutas como el melón y la sandía, cuya piel es gruesa porque crecen en contacto directo con el suelo. "Desde el momento en que la abrimos, comienza la proliferación de microorganismos", alertó.

Nicolau subrayó que en los campos donde estas frutas crecen, pueden estar expuestas a diversos microorganismos. "En el supermercado no nos estamos asegurando de que haya una buena manipulación del alimento", añadió, haciendo hincapié en la necesidad de mantener las frutas cortadas en condiciones adecuadas de refrigeración para evitar riesgos.

Además, señaló que, en muchos casos, estos productos se encuentran a temperatura ambiente en los puntos de venta, lo que agrava el riesgo: "Si el alimento se corta, tiene que ir en refrigeración y de esta forma se está rompiendo la cadena del frío", explicó.

La advertencia de Nicolau ha generado un debate entre los consumidores, muchos de los cuales desconocían los posibles peligros asociados con la compra de frutas cortadas. La dietista ha recomendado optar por comprar frutas enteras y cortarlas en casa para garantizar la frescura y seguridad del alimento.