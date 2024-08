La grave situación del oso rescatado con un complejo dispositivo en Asturias: muy herido pero violento

Gran operación para rescatar a un oso pardo con las patas traseras dañadas en el municipio asturiano de Somiedo. El dispositivo para la búsqueda y el rescate del animal comenzó en la noche del domingo después de que varios vecinos avisaran de que lo habían visto en mal estado por los alrededores, pero la complejidad de las maniobras obligó a retrasar el desenlace. Finalmente, los participantes en el dispositivo localizaron este lunes por la mañana junto a un arroyo al plantígrado, al que tuvieron que sedar porque estaba violento. Después, tardaron varias horas en poder llevarlo hasta un carro para transportarlo hasta el cercado de la Fundación Oso ubicado entre las localidades de Santo Adriano y Proaza, donde se encuentran de manera permanente las conocidas osas 'Paca' y 'Molinera'.

Según ha podido saber La Nueva España, el oso, un macho adulto de avanzada edad y de más de 120 kilogramos de peso, fue localizado junto al arroyo con un evidente estado de nerviosismo y de agresividad que, sumado a la gravedad de sus lesiones, obligó al equipo de profesionales a tener que inyectarle un sedante mediante un disparo para poder sacarlo con seguridad de la zona. Tras ello, fue llevado a Santo Adriano, donde permanecerá en observación durante los próximos días con el fin de evaluar su situación y el alcance final de sus lesiones. Este mismo martes será sometido a un examen veterinario, aunque ya se sabe que su pronóstico es grave.

Según las primeras observaciones, las lesiones podrían mostrar algún tipo de daño en la columna. No obstante, no será hasta después de que se tenga un diagnóstico completo del animal cuando se decidan y se tomen los siguientes pasos en su tratamiento. Todo ello dependerá siempre de su evolución. No obstante, aunque el Principado se encuentra recabado información para averiguar las causas de la incapacidad del plantígrado, sin descartar por lo tanto ninguna hipótesis, no hay evidencias de que haya sufrido ninguna herida por arma de caza o por el uso de lazos ilegales. Pero sí parece claro que el oso está desnutrido –llevando posiblemente varios días sin alimentarse– y que tiene varias llagas causadas por el arrastre de su cuerpo sin movilidad motora en la parte trasera.

Al tratarse de un ejemplar herido, la población de las localidades próximas al lugar donde se encontraba podría correr riesgo, por lo que la captura del plantígrado era la prioridad del dispositivo de rescate en el que participaron numerosos especialistas, entre agentes de la Patrulla Oso, agentes del Medio Natural del parque de Somiedo, miembros de la Guardia Civil, personal de la Fundación Oso Pardo y de la Fundación Oso Asturias y trabajadores del Servicio de Vida Silvestre de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias. Hoy se darán a conocer novedades sobre su precario estado.

El sexto habitante del cercado de Santo Adriano