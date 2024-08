La Guardia Civil lanza una advertencia: evita dejar este objeto en la guantera de tu coche

La Guardia Civil ha emitido una alerta a través de sus redes sociales sobre una práctica común entre los conductores que podría poner en riesgo la seguridad de su hogar. El organismo advierte sobre el peligro de dejar una copia de las llaves de la casa en la guantera del coche, un hábito que podría costar caro a quienes lo practican, especialmente durante las vacaciones.

En su comunicado, la Benemérita explica: "Con el simple gesto de dejar las llaves de tu vivienda en el interior de tu vehículo estacionado, podrías ser víctima de un robo". La situación es especialmente preocupante cuando los conductores dejan el coche aparcado durante varios días, lo que les da tiempo a los ladrones para actuar.

Según la Guardia Civil, los delincuentes pueden acceder al vehículo, y con la ayuda de documentos como el seguro del coche o facturas de talleres, obtener la dirección del domicilio del propietario. "Esto les permite entrar en tu casa sin levantar sospechas, utilizando tus propias llaves y sin hacer ningún ruido", advierte el cuerpo de seguridad.

De esta forma, sería muy difícil conseguir pruebas del robo, ya que al entrar con las propias llaves de la vivienda, el ladrón no dejaría rastro del mismo. Sin cerradura rota, ni signos evidentes de forcejeo, será muy difícil justificar ante el seguro de la vivienda, el delito de robo.

La advertencia también se extiende a no dejar objetos de valor a la vista dentro del vehículo. "Es fundamental no facilitar la labor de los ladrones. Si es necesario dejar algo en el coche, procura que no sea visible desde el exterior", concluye la Guardia Civil.

Con esta alerta, la Guardia Civil busca concienciar a los conductores sobre la importancia de mantener la seguridad tanto de sus vehículos como de sus viviendas, evitando una costumbre que puede tener graves consecuencias.