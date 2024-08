La proeza de un pueblo de Palencia que ha ganado 120 habitantes en dos años: "Tenemos 35 argentinos"

La madrugada (española) que la selección argentina ganó la Copa América uno de los lugares donde más se celebró el título fue en un pequeño pueblo de Palencia, Paredes de Nava (1.895 habitantes). “Lo celebramos al día siguiente, claro, porque acabó muy tarde; además, había sido la final de España antes”, cuenta Jimena García-Barrera, nacida en Santa Fe (Argentina), pero paredeña desde hace dos años, cuando con su marido, Maxi Esquivel, decidieron emigrar de su ciudad natal “por la falta de seguridad”.

Jimena es solo una de los 35 argentinos que han venido a vivirse a Paredes -al igual que otras 85 personas, procedentes de hasta 11 países- gracias a la Oficina de Repoblación, una pionera iniciativa del Ayuntamiento creada en 2022 y que ha despertado el interés y la admiración de pueblos de la provincia.

Subvención de Miteco

“Este es un proyecto de innovación social, una competencia que hemos asumido nosotros porque no viene en ningún sitio”, cuenta el alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera, que junto a su teniente de alcalde y concejala de Repoblación, Yolanda Diez, puso en marcha la Oficina con una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), tras la que licitaron un contrato público para su gestión, que fue adjudicado a la Fundación Arraigo, que es la que se encarga de determinar qué perfiles laborales se necesitan, contactar con posibles interesados en venirse a vivir al pueblo y buscarles vivienda.

Vista de la iglesia de Santa Eulalia, en el centro de Paredes de Nava, en Palencia. / Alba Vigaray

Así vino Jimena, que regenta con una socia de Santa Fe, Conferencia, una pastelería-cafetería -Dulce noviembre- que ha endulzado la vida del pueblo, con el dulce de leche tradicional argentino y los alfajores entre los must del local. “Nosotros teníamos unos amigos de Santa Fe que ya vivían aquí, vinimos y nos gustó. Nosotros somos emprendedores, pedimos permiso de residencia, pero al principio no sabíamos qué hacer”, revela la mujer, mientras despacha en la barra una tarta por encargo. “Ofrecemos pastelería argentina, desayunos, algo distinto que no había”, dice mientras se le llena de clientes la amplia terraza, a la que llega la música de Pablo Alborán que suena en el interior.

Según explica, están “fascinados” con el pueblo. “Nos gusta mucho la vida tranquila de aquí. En Argentina la cosa está muy complicada con la seguridad. No se puede casi salir a la puerta de casa”, dice. “Estamos todos encantados de que estén”, cuenta Sara, una de las clientas, vecina de siempre del pueblo, que con la Oficina ha recobrado la vida de antaño.

Luis Antonio Calderón Nájera, alcalde de Paredes de Nava, y la concejala de Repoblación, Yolanda Díez, son los responsables de la Oficina de Repoblación. / Alba Vigaray

Refugiados ucranianos, los primeros

La idea surgió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Teníamos una familia ucraniana ya viviendo aquí, así que nos reunimos con ellos y los primeros días montamos un convoy con el que nos trajimos 17 ucranianos”, recuerda el alcalde en una de las mesas de la cafetería. En total, desde el piso nodriza que se habilitó en Paredes y, gracias a la ayuda de una fundación catalana, llegaron 200 refugiados en total, que luego se fueron marchando a otras localidades.

Por entonces, ya comenzaban a faltar en el pueblo “personas para los trabajos básicos, electricistas, fontaneros, soldadores, carpinteros”, revela la concejala del Ayuntamiento, cuyos responsables se dieron cuenta de que “tenía un gran potencial y la oficina comenzó a tomar forma” gracias a la fundación Arraigo, que tiene, explica el alcalde, “contactos en otros lugares donde pueden conocer gente que quiera venirse, y se encargan de filtrar para el encaje laboral y de vivienda”.

Casi todos los recién llegados se establecen en régimen de alquiler -han sido asignadas 35 casas-, pero ya hay “ocho familias que han comprado vivienda”. Tienen ya en Paredes venezolanos, peruanos, cubanos, mexicanos, colombianos... y también españoles: dos parejas que han venido de Madrid. Gracias a todos ellos se ha podido abrir un centro de día, que atiende a 19 usuarios mayores, un restaurante, un quiosco, pronto abrirá una clínica dental... y hay nuevos vecinos trabajando en el Museo del Cuento y en la residencia de ancianos.

Jimena García Barrera, de Santa Fe, en la entrada a su cafetería-pastelería de Paredes de Nava. / Alba Vigaray

Premios Loewe de poesía entre los vecinos

Entre los nuevos residentes hay médicos, fotógrafos, e incluso poetas: Ernesto Delgado y Sergio García-Zamora, ambos Premios Loewe de poesía. Sergio vino desde Cuba al pueblo hace cinco meses con su pareja. “Ahora estamos estudiando. La idea es quedarnos aquí, claro, nos gusta mucho”, asegura en la terraza del local, en la que se está a gusto pese al calor gracias a un toldo. “Yo soy un paredeño más”, se pavonea Luis Alberto, uruguayo de 66 años -”soy muy joven”- que se dedica al mantenimiento desde que llegó hace ocho meses, y que se declara “encantado”. “Es que mis hijos están en Europa, mi ilusión era venirme”.

La cercanía de Palencia capital (a 23 kilómetros), donde está el hospital, y que esté abierto en el pueblo tanto el colegio como el instituto son atractivos que hacen que muchos se decanten por Paredes. “Es que los mejores índices PISA están en Castilla y León, en las zonas rurales, donde el niño tiene más atención del profesor”, razona el alcalde, que informa que el Somacyl (la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León) está construyendo diez viviendas.

El hecho de que no haya habido impagos entre los nuevos vecinos ha hecho de que cada vez más gente se anime a alquilar. La demanda, además, ha hecho aumentar los precios. Pisos que antes de que se montara la Oficina costaban 200-225 euros están ahora por 350-370 y las casas han subido hasta los 425 euros.

Un coche eléctrico para los vecinos

En el Ayuntamiento concluyen que aunque “te cueste dinero traer a gente al pueblo te aporta recursos y genera actividad y comunidad”. De hecho, entre los nuevos se genera un vínculo de colaboración, de ayuda mutua. Cuentan a su disposición con un coche eléctrico municipal para traslados por la zona y hay un chat de WhatsApp capitaneado por la concejala donde se gestiona ayuda en cualquier momento. Para Yolanda no hay fines de semana libres. Siempre está conectada. “Se trata de que en todo momento estén atendidos y arropados”, aprecia el alcalde.

Una de las calles de Paredes de Nava, en Palencia. / Alba Vigaray

Los responsables municipales, que han establecido con los pueblos de al lado una ruta semanal de autobús para comunicar las localidades, tienen claro que el proyecto está siendo un éxito hasta la fecha, aunque van aprendiendo haciendo camino. “Hay mucho talento de fuera que se está viniendo a vivir aquí, con capacidad intelectual y humana. El siguiente paso es apostar por el sector agroalimentario y generar empleo directo, como está pasando en Ribera del Duero; y habría que ver cómo podemos adscribir vivienda de protección al programa”, apunta el alcalde, que informa que con la Oficina han conseguido estabilizar el número de habitantes pese a que cada año se mueren 50 vecinos y nacen solo 10.

Colegio e instituto abierto

“El colegio y el instituto siguen abiertos con más de 100 niños y en la guardería hay 20”, añade Yolanda, que junto al alcalde insiste en que el modelo público-privado es el mejor para poder llevarlo a cabo porque hay sitios donde la administración no puede llegar.

El alcalde y la teniente de alcalde charlan con varios vecinos en la entrada de la Cafetería Dulce Noviembre. / Alba Vigaray

Maxi acaba de llegar con unos tomates de su invernadero, un negocio que ha cogido en Autillo de Campos, un pueblo cercano, desde donde producen y venden 120 toneladas a los mercados de Castilla y León. Saluda a los responsables municipales con efusividad. Es ingeniero agrícola, pero se le ve contento con el negocio, con la vida que lleva con su mujer y su hijo Valentín, que tiene 13 años y “es el que mejor se lo pasa”. “Este ayuntamiento”, reconoce, “te abre las puertas, pero luego tú te tienes que buscar tu proyecto, hacer tu vida”. En su negocio hay trabajando dos mexicanos, un colombiano y otro argentino.

“Tenemos muchos amigos que quieren venirse. Es que esto es un lujo, es muy lindo y tiene todos los servicios. Es un buen lugar para hacer base”, explica Max, que rememora que al poco de llegar, en las Navidades de 2022, “ya tenían todo armado, nos fuimos a empadronar y conocimos a todos. Se hace efecto contagio. Sabes que hay oportunidades, que hay trabajo”.