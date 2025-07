Llegan a España, prueban el jamón ibérico por primera vez y se quedan extrañados: "No lo esperaba"

España está posicionado como uno de los destinos ideales de los estadounidenses para disfrutar en vacaciones. Nuestra cultura y nuestro patrimonio son dos de los aspectos que más atraen a estos turistas, que vienen buscando, en muchos casos, lugares históricos, belleza natural y menos masificación.

De EEUU a España

Pero además, el aliciente turístico más destacado suele ser nuestra gastronómica. Los platos típicos españoles arrasan entre los visitantes procedentes de Estados Unidos, acostumbrados a otro tipo de comida. Muchos de ellos, incluso, se graban probando ciertos alimentos y publican la reacción en redes sociales, un tipo de contenido que cada vez es más común en plataformas como TikTok, especialmente en verano.

Uno de los últimos ejemplos que se ha viralizado recientemente en la red social (aunque fue publicado hace meses) ha sido el caso del usuario @scheckeats. "Probando jamón ibérico por primera vez" es la frase que se puede leer en el vídeo en el que participan tres personas: Jeremy, el joven creador de la cuenta con más de 2,1 millones de seguidores y dos amigas suyas.

Reacción

“¿Cuándo fue la última vez que probaste el jamón?”, comenzó preguntando el tiktoker a una de sus acompañantes, quien, sin pelos en la lengua, reconoció que nunca había probado esta delicia culinaria. Tras ello, los tres probaron pequeños trozos a la vez.

“No esperaba que tuviese este sabor”, fue la primera reacción de una de las jóvenes, que pensaba que iban a probar un producto parecido al tocino. El pensamiento de la joven es respaldado por sus dos compañeros, quienes afirman y ríen hasta que Jeremy se dirige al encargado del establecimiento: “Pensaba que iba a saber a tocino”, concluyó.

El vídeo cuenta con casi ciencuenta mil reproducciones y cerca de cuatro mil 'me gustas'. En la caja de comentarios, algunos dudan de su credibilidad: "¿por qué cruje el jamón?", comenta uno; "el jamón no suena tan crunchi", dice otro. Mientras tanto, otro usuario recomienda al joven probar también el queso manchego: "No hay jamón malo ni queso manchego malo, prueba el queso de la Mancha profunda, nuevo, semi, curado y viejo."