Un jugador del Espanyol declara por la presunta agresión sexual de su excompañero Aguado

El jugador del RCD Espanyol Eduardo Expósito ha declarado este marte como testigo ante la jueza de Barcelona que investiga al hasta hace poco compañero suyo, Álvaro Aguado, por la presunta violación de una empleada del club. El futbolista ha explicado que en ningún momento no vio nada y que tampoco observó que el imputado bailara con la víctima, según han asegurado a este diario fuentes judiciales. Los supuestos hechos ocurrieron en los lavabos de la discoteca Opium, de Barcelona, durante una fiesta celebrada la noche del 23 de junio del año pasado, horas después de certificarse el ascenso del equipo a Primera Divisió. Aguado admitió en mayo en el juzgado, donde acudió como imputado, que mantuvo relaciones sexuales "consentidas" con la mujer.

Las mismas fuentes ha explicado que también ha sido interrogado un fisioterapeuta que estuvo en esta fiesta y que ha asegurado que durante ese evento no vio que la víctima fuera borracha. Este testigo ha precisado que conocía tanto a esta mujer como a Aguado, pero por separado, y que antes de la presentación de la denuncia, la afectada le preguntó si había visto algo y que él contestó que no. Poco más ha trascendido de las declaraciones que se ha celebrado este martes. Está previsto que otras dos personas comparezcan en el juzgado el próximo 16 de julio.

A Álvaro Aguado ya se le ha acabado el contrato que le unía con el Espanyol. El club que no tomó ninguna medida contra él tras estallar el caso de presunta agresión sexual. El jugador continuó con su actividad deportiva con normalidad. Al conocerse la existencia de la denuncia, desde la entidad apelaron a la presunción de inocencia del centrocampista. El futbolista fue reclutado para las filas del equipo blanquiazul en septiembre de 2023, tras haber quedado libre del Valladolid, donde realizó una buena campaña.

Temor por su situación laboral

La víctima presentó la denuncia el pasado mes de enero ante los Mossos, aunque los hechos se remontan a seis meses antes. No lo hizo antes porque, entre otras razones, temía por su situación laboral al ser empleada del Espanyol y no se veía con fuerzas para enfrentarse a un proceso judicial, según ha podido saber este diario. Al final, dio el paso y la policía, tras hacer sus averiguaciones, remitió la denuncia a los juzgados de Barcelona. Se hizo cargo de la misma el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En el atestado de los Mossos se incluye una reconstrucción de cómo habrían sucedido los hechos. En él no constan las grabaciones del interior de la discoteca, ya que se borran cada cierto tiempo y habían sido eliminadas cuando la mujer interpuso la denuncia. La noche del 23 de junio, la discoteca no puso en marcha el protocolo contra agresiones sexuales porque los empleados no tuvieron conocimiento de lo sucedido, en contra de lo que ocurrió, en su día, con el caso del exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, cuando se preservaron todas las pruebas y se recogieron restos de semen y huellas en el lavabo. Como la empleada del Espanyol denuncio seis meses después de la presunta agresión sexual, los agentes no han podido recabar en el baño indicios de lo acontecido aquella noche.