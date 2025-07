Crucifica a un restaurante por cerrar a las cinco de la tarde y el dueño explota: "No somos tus exclavos"

Desafortunadamente, la hostilidad en el mundo de la hostelería no es una sorpresa. No solo por parte de algunas empresas que están lejos de establecer condiciones laborales justas para sus trabajadores, también por los propios clientes. Clientes que se creen que los hosteleros deben servirles en todo momento, sin importar la hora. Algo que cada vez genera más presión porque, si no cumples con sus deseos, puede que dejen una reseña negativa en internet.

Las reseñas tienen un enorme impacto social a la hora de que un cliente decida el restaurante al que ir. Conseguir valoraciones positivas en Google o Trip Advisor es no es tan fácil como parece y una mala experiencia puede afectar mucho a la reputación del negocio. Sin embargo, al protagonista del siguiente caso no le han importado las consecuencias y ha optado por defender su trabajo y el de sus camareros.

Una reseña injusta

Este es el caso que ha difundido recientemente la cuenta @SoyCamarero en X. El perfil viral que se encarga de exponer comportamientos abusivos en la hostelería ha vuelto a la carga este lunes con una publicación que ha impactado a miles de sus seguidores. Señalando la falta de empatía del cliente, ha compartido la reseña y la contestación del propietario del bar.

"Pasamos por este sitio y quisimos tomar algo para poder refrescarnos y nos han dicho que ya cerraban", comienza explicando en la reseña calificada con tan solo una estrella, la mínima puntuación. "Eran tan solo las 5 de la tarde", asegura el cliente, que define el servicio como "muy mala atención ya que es verano y estamos en julio". "Total, un sitio al que no volveré", sentencia.

"No somos tus exclavos ni tus sirvientes"

El propietario comienza su respuesta riéndose y preguntando si deben estar abiertos 24 horas. "O mejor aún, pon tu nuestro horario de trabajo", sugiere. "¿Tú trabajas 8 horas o 16? ¿No descansas?", pregunta. "Clientes así que no respetan el descanso de la hostelería no hace falta que vuelvan, nos haces un favor", asegura. "No somos tus exclavos ni tus sirvientes, la hostelería tiene derecho a descansar y tener un horario digno", insiste. "Es vergonzoso poner una reseña así por no tener respeto a un descanso merecido".

El dueño del establecimiento explica que el día anterior abrieron de 9.00 a 3.00 de la madrugada, y por eso al día siguiente cerraron a las 17.00 horas. "Toda la semana estamos de 9.00 a 00.00 horas sin descansar, qué verguenza, no volváis", sentencia.