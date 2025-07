Rechaza una oferta de camarero por condiciones ilegales y el propietario del bar se ríe: "No hay día de descanso"

El mundo de la hostelería todavía tiene mucho camino que recorrer para conseguir implementar unas condiciones laborales justas para sus trabajadores. Desde explotación y hasta malos tratos que en la mayoría de ocasiones afectan a la salud mental del trabajador. Y es que, las ofertas de trabajo dignas en hostelería escasean. No es fácil conseguir un trabajo respete los derechos del trabajador.

La cuenta de X, @/SoyCamarero, expone las injusticias de este sector a través de anécdotas y experiencias que hosteleros le comparten para que las difunda en sus redes sociales. Una de las más recientes está relacionado precisamente con la explotación en la hostelería. Esta ha sentado especialmente mal a sus seguidores y a otros hosteleros, no solo porque la situación sino por la actitud que tiene el propietario del establecimiento.

Jornada y salario

En tono irónico, el usuario de @/SoyCamarero escribe "Sigo sin entender como no encuentran camareros..." y adjunta una conversación entre una persona que busca camareros en su bar y un candidato. En este intercambio de mensajes están tratando las condiciones del puesto del trabajo. "40 horas semanales son 1.200 euros y en agosto 1.600/1.800 pero con horas [extras]", explica el dueño. El candidato pregunta por el horario y por el día libre de la semana. Sin embargo, sobre el horario no tiene ninguna contestación y sobre el día de la semana libre, el dueño le dice que en julio puede cogerse el día de la semana que quiera. En este sentido, sería una supuesta jornada de 40 horas semanales, trabajando seis días y librando uno. De esta forma, el trabajador solo tendría cuatro días de descanso en todo el mes de julio.

La conversación va más allá, porque en agosto cambian las condiciones y el dueño da dos opciones: lo mismo que en julio, o cobrar 1.600 euros haciendo horas extras "sin día de descanso". Ante esto, el candidato confirma que no le interesa. Tras su respuesta, el hostelero reacciona riéndose y diciendo: "¿Querías 1.600 euros y día libre? Sigue buscando". La conversación la zanja el candidato diciéndole que siga buscando a alguien a quien explotar: "Pobre del que le toque", sentencia.

Oleada de críticas

La publicación acumula más de 600.000 visualizaciones en la red social, más de 9.000 'me gustas' y cientos de comentarios que se quejan de la ilegalidad de esta oferta, ya que la ley establece que no se puede trabajar más de doce días seguidos sin descanso.

"Me queda la duda de cómo conseguir los 1.800 euros, ya por curiosidad de hasta donde es capaz de llegar la cosa", dice uno de los usuarios. "Le escribe de noche, le ofrece una basura y cuando le dicen que no, se ríe. Yo a esta gente les deseo que cierren el bar y que tengan que buscar curro de camarero. Y ojalá algún día exista una black list con todos estos 'empresarios'", critica otro usuario.