Guía para evitar sustos en verano con los niños: ahogamientos, atragantamientos, golpes de calor...

Son tres clásicos de las secciones periodísticas de sucesos durante los veranos. Y también frecuentes objetos de atención en los servicios de urgencias. Atragantamientos, ahogamientos y golpes de calor se intensifican en las vacaciones estivales, cuando aumentan las temperaturas, las actividades al aire libre y el contacto con piscinas y playas. En España, los accidentes son la principal causa de muerte en la infancia, y muchos de ellos son evitables.

Ante esta realidad, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha lanzado una guía breve y directa con recomendaciones clave y algoritmos prácticos para ayudar a prevenir siniestros y salvar vidas. Según la citada organización, en este tipo de situaciones "cada minuto cuenta", y se estima que "más del 80 por ciento de los casos de atragantamiento o ahogamiento ocurren en presencia de adultos que no saben cómo reaccionar". En consecuencia, urge aprender a manejarse en estas coyunturas, dado que la pericia "salva vidas".

Ahogamientos

Representan en España la segunda causa de fallecimiento accidental en menores de 14 años. En 2024, se registraron 471 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos en España, lo que representa un incremento del 11,6 por ciento respecto a las 422 muertes ocurridas en 2023. Se considera que por cada muerte de ahogamiento puede haber de uno a cuatro ahogamientos no mortales que requieren hospitalización y pueden dejar secuelas con distintos grados de daño neurológico. Por franjas de edad, se registran dos picos de incidencia de ahogamientos: el de los niños por debajo de cuatro años y el de los adolescentes, normalmente varones (duplicando el índice de mortalidad de las niñas). Los incidentes de los primeros suelen producirse en agua dulce, especialmente en piscinas particulares, mientras que los segundos tienden a sufrir este tipo de accidentes en el mar, canales, ríos y lagos, asociándose el alcohol y las drogas como causas desencadenantes. Por franja horaria, la mayor cifra de ahogamientos se registra entre las 16.00 y las 18.00 horas.

Atragantamientos

La asfixia es una de las principales causas de mortalidad infantil, especialmente en niños de entre uno y cinco años, debido a que sus habilidades motoras y de deglución aún no están plenamente desarrolladas. En 2023, este problema originó más de una decena de muertes en la población infantil. El atragantamiento es una de las emergencias más críticas en niños pequeños, ya que suele producirse de forma repentina. Se produce cuando un objeto extraño bloquea las vías respiratorias, impidiendo la entrada y salida normal de aire hacia los pulmones. Si la obstrucción es total o casi total, existe un alto riesgo de asfixia con desenlace fatal.

Golpe de calor

El contexto más habitual del fallecimiento de algún menor por golpe de calor es el haber sido olvidado dentro de un coche cerrado y bajo el sol. No es extraño. Con una temperatura ambiente de 39 grados, existen zonas en el interior del coche en las que la temperatura puede alcanzar los 70 grados. Y con una temperatura ambiente de 29 grados, la temperatura interior de un vehículo aumenta en casi 20 en los primeros 45 minutos de exposición solar. La exposición a altas temperaturas provoca la pérdida de agua y sales minerales, lo que altera el sistema de regulación térmica del organismo. Esto puede derivar en un sobrecalentamiento corporal que compromete el correcto funcionamiento de los órganos vitales: es lo que se conoce como golpe de calor.

Viajes y pantallas

Carolina Ruano Fajardo, presidenta de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria, alerta sobre una estampa habitual en los veranos: los viajes por carretera. "Hay que llevar siempre y sin excepción a los menores en los vehículos con un sistema de retención infantil homologado para su peso y talla. No hay desplazamiento en un vehículo que no lo requiera, por muy breve que sea", destaca. Sobre los viajes al extranjero, la doctora Ruano apremia a "asegurarse de tener al día el calendario vacunal vigente". La pediatra asturiana recomienda a los padres que no descuiden "el control sobre el tiempo que pasan los niños usando pantallas", ya que "el verano es una oportunidad para aumentar el tiempo de ocio y en familia sin pantallas". Anima, asimismo, a "no descuidar los hábitos de alimentación saludable, ya que el verano se puede aprovechar para aumentar la ingesta de frutas y verduras". Y sobre las bebidas comenta: "Se deben evitar refrescos y zumos envasados. Los niños deben beber agua y que sea del grifo, evitando en lo posible el agua embotellada. Es preferible preparar una botella de metal o vidrio desde casa, con agua del grifo".

Los padres y los riesgos del agua

Desde su experiencia en el campo de las emergencias, Raquel Rodríguez Merlo, jefa del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) de Asturias, indica que "los niños nunca deben quedarse solos cerca del agua". La doctora Merlo hace hincapié en la conveniencia de "enseñar a nadar desde edades tempranas" y en la importancia de "evitar distracciones, por ejemplo con el teléfono móvil, mientras se vigila a los niños en el agua". En esta misma línea, advierte de que, en la playa y en las piscinas públicas, "es fundamental conocer los lugares donde hay socorristas, y no confiar la responsabilidad de la vigilancia a los niños exclusivamente a la presencia de estos profesionales", ya que "el socorrista no sustituye la supervisión parental".

