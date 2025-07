El cobro automático de propinas llega a la hostelería española. ¿Es legal?

La cuenta de X @soycamarero, conocida por compartir anécdotas y denuncias del sector de la hostelería, ha vuelto a viralizar una historia que ha encendido el debate entre miles de usuarios. Esta vez, se trata de una publicación de una clienta que visitó un establecimiento en el paseo marítimo del Palo, en Málaga, donde, según relata, le cobraron 3,5 euros de propina por persona, sin previo aviso ni consentimiento.

"Hola, el otro día me quedé de piedra almorzando en el paseo marítimo del Palo en Málaga... 3.5 de propina por persona sin ni siquiera consultarlo. Yo soy hostelera y me gusta que me dejen propina, pero eso de imponer que te la tengan que cobrar..."

La clienta acompañó su testimonio con una fotografía del ticket, donde efectivamente figura un cargo de 7 euros bajo el concepto de “propina”, aplicado a una cuenta de dos personas. Y lo que más ha sorprendido: con IVA incluido.

Una costumbre americana que asoma la cabeza en España

La práctica de añadir automáticamente la propina a la cuenta es habitual —e incluso obligatoria en muchos casos— en Estados Unidos, donde los salarios base en hostelería son bajos y las propinas suponen una parte fundamental del ingreso del personal. Pero en España, donde el servicio va incluido en el precio, esto aún no forma parte de la norma... ¿o empieza a serlo?

Este caso ha hecho saltar las alarmas, porque supone una línea roja para muchos consumidores: imponer lo que tradicionalmente ha sido un gesto voluntario y muestra de la satisfacción con el servicio prestado.

El debate está servido

La publicación de @soycamarero se llenó de comentarios en cuestión de horas. El malestar general es evidente:

"Pagan una miseria a sus empleados y tratan de compensarlo con las propinas"

"¿Eso es legal? Suelo dejar propinas, pero en ese caso no la dejaría"

"Lo más cojonudo es que le aplican el IVA y todo. Es denunciable y el establecimiento puede ser clausurado. No puede aplicarse el IVA a un artículo o servicio que no existe"

Más allá del enfado, muchos usuarios han planteado una duda legítima: ¿es legal cobrar propinas sin consentimiento del cliente? La respuesta es compleja. Según la legislación española, los precios deben ser transparentes y estar claramente informados. Cobrar un importe adicional no pactado previamente podría considerarse una práctica abusiva. Y aplicarle IVA, aún más dudoso.

¿Y ahora qué?

Aunque este caso no sea representativo de la mayoría, abre un melón que en España estaba bien cerrado. Si más locales optan por incluir propinas automáticas —sin información previa al cliente—, podríamos estar ante un cambio profundo en la relación entre el cliente y el personal de sala. Algo que, para muchos, supondría una pérdida de la esencia del servicio español: el gesto voluntario, el detalle, el agradecimiento personal.

Mientras tanto, la reacción de los usuarios, no deja lugar a dudas. La mayoría la reclamaría y no volvería a ese local.