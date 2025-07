La exigencia deportiva y la presión estética alientan los trastornos alimentarios entre las atletas de élite

En el alto rendimiento deportivo, la exigencia no es una opción, es la norma. Los atletas conviven con metas ambiciosas y rutinas rigurosas que exigen disciplina, control y resultados. Sin embargo, cuando ese control se tambalea y los resultados no llegan, la frustración puede convertirse en un enemigo silencioso. Algunos deportistas logran gestionar esos momentos críticos con apoyo emocional y recursos psicológicos. Otros, en cambio, canalizan esa frustración hacia su propio cuerpo, creyendo que la solución está en pesar menos, rendir más y controlar lo incontrolable. Es en ese punto de ruptura cuando emergen los trastornos alimentarios, no solo como una obsesión por la imagen, sino también como un intento desesperado de recuperar el control perdido.

El Hospital Universitario de Bellvitge y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) han publicado un estudio en la revista 'Journal of Eating Disorders', analizando el impacto de la presión por mantener una determinada imagen corporal y las exigencias de algunas disciplinas deportivas en personas con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que practican deporte de élite. A través del análisis de 192 personas –entre atletas con TCA, no atletas con TCA y personas sanas–, los investigadores observaron cómo la exigencia extrema, la imagen corporal y la gestión de la frustración son factores decisivos en el desarrollo del trastorno.

¿El deporte, un factor de riesgo o de protección?

Aunque el deporte suele asociarse con beneficios para la salud física y mental, en determinados entornos competitivos puede convertirse en un factor de riesgo para el desarrollo de TCA. El estudio advierte de que esta vulnerabilidad es especialmente alta en disciplinas donde el peso corporal, la estética o el rendimiento físico extremo son determinantes, como la gimnasia rítmica, el patinaje artístico o los deportes con categorías de peso, como la lucha libre. En estas modalidades, el control sobre el cuerpo suele comenzar a edades tempranas y viene reforzado por rutinas exigentes, dietas restrictivas y la presión directa o indirecta del entorno técnico.

De hecho, investigaciones previas estiman que hasta un 20 % de los deportistas podrían padecer una patología alimentaria, con mayor incidencia en mujeres y en aquellos deportes donde la figura física se valora explícitamente. A esto se suma el impacto del ejercicio compulsivo o desadaptativo, frecuente en contextos de alto rendimiento, que puede deteriorar el equilibrio psicológico del atleta y actuar como desencadenante del trastorno.

El coordinador de la investigación, el doctor Fernando Fernández-Aranda, jefe de la Unidad de TCA del Servicio de Psicología Clínica de Bellvitge y colíder del grupo de investigación en Psiconeurobiología de los trastornos alimentarios y conductas adictivas del IDIBELL, alerta de que, a pesar de esta cifra más genérica, el porcentaje de los deportistas de élite que atienden en Bellvitge y presenta o ha presetnado un TCA no es elevado: "representa un 2% dado que solo suelen llegar los casos más graves. Esto tiene que ver con que muchos de ellos no acuden a tratamiento, principalmente por aspectos como estigma y/o repercusiones negativas que pudiera tener en su desempeño professional".

Realidad invisiblizada en los hombres

La investigación ha identificado diferencias relevantes según el género. Las mujeres que han vivido un TCA presentan niveles más altos de ansiedad, insatisfacción corporal e ideas suicidas. Los datos muestran que esta ideación autolítica es mayor en mujeres atletas con TCA (38%), mientras que en mujeres con TCA no atletas se situa en un 32%. Las cifras sobre ideación suicida muestran que esta tendencia es inversa en los hombres: en atletas con TCA es un 7% y en el caso de no atletas con TCA aumenta hasta un 28%.

Es necesario revisar las herramientas de cribado para adaptarlas a las distintas formas que puede adoptar un TCA según el género, el contexto y el tipo de deporte Dr. Fernando Fernández-Aranda — Jefe de la Unidad de TCA del Servicio de Psicología Clínica de Bellvitge

Por otra parte, los hombres muestran menos preocupación por la imagen corporal, lo que puede dificultar la detección del trastorno. Aunque los TCA se diagnostican con mayor frecuencia en mujeres, los datos recogidos en la unidad de Bellvitge indican que el 22 % de los atletas atendidos por TCA son hombres (78% mujeres), una proporción sensiblemente superior a la que se observa en personas con TCA que no practican deporte profesional, donde solo el 9 % son varones (91% mujeres). Esta diferencia sugiere que el deporte puede actuar como un contexto que favorece el desarrollo del trastorno también en hombres, aunque de forma menos visible. A menudo, estos casos pasan desapercibidos porque las herramientas de detección no están adaptadas a sus manifestaciones específicas. Mientras que las mujeres suelen expresar un deseo explícito de perder peso, los hombres tienden a centrarse en el aumento de masa muscular y la mejora del rendimiento físico. “Es necesario revisar las herramientas de cribado para adaptarlas a las distintas formas que puede adoptar un TCA según el género, el contexto y el tipo de deporte”, concluye el Dr. Fernández-Aranda.

Personalidad y tipo de deporte

El estudio también destaca que ciertos rasgos de personalidad comunes en el ámbito deportivo -perfeccionismo, alta autoexigencia, competitividad o tendencia a ignorar señales físicas de malestar- pueden incrementar el riesgo de desarrollar un TCA, especialmente en contextos donde el cuerpo es objeto constante de evaluación. “Cuanto más obediente es un atleta, más probable es que presente rasgos de personalidad similares a los de los pacientes con TCA”, apuntan los autores, haciendo referencia a características como la evitación del daño o la obsesividad. Estos perfiles psicológicos pueden llevar a ignorar señales internas, como el dolor o el agotamiento, con el fin de rendir más o cumplir con expectativas externas, a menudo reforzadas por entrenadores o el entorno competitivo.

Cuanto más obediente es un atleta, más probable es que presente rasgos de personalidad similares a los de los pacientes con TCA Dr. Fernando Fernández-Aranda — Jefe de la Unidad de TCA del Servicio de Psicología Clínica de Bellvitge

La retirada

Uno de los hallazgos más relevantes es el impacto que tiene el final de la carrera deportiva en la aparición o agravamiento de los TCA. Para muchos atletas, el deporte no es solo una actividad, sino el eje central de su identidad. Al retirarse de la competición profesional, pierden rutinas, validación externa y, en muchos casos, su sentido de propósito. Esta transición puede generar un vacío emocional difícil de llenar, y algunos recurren al control alimentario como forma de lidiar con la pérdida de estructura y reconocimiento. Por eso, el estudio subraya la necesidad de preparar a los deportistas no solo para el alto rendimiento, sino también para el “después”, cuando los focos se apagan y la exigencia queda silenciada. Según el Dr. Fernández-Aranda, "Tras la finalización de su carrera profesional, un 20% de los atletas presenta un TCA, que son básicamente cuadros de bulimia nerviosa o trastorno por atracón".

El doctor concluía recomendando a psicólogos o profesionales de la salud que trabajen con atletas que a parte de centrarse en su rendimiento, "tengamos en cuenta cómo manejan frustraciones, situaciones del día a día, dificultades de cada futuro, situaciones de futuro que no saben cómo afrontar, o miedos hacia su futuro. Que hagan hincapié, sobre todo, en ese acompañamiento", que lo aborden con perspectiva e intenten tratar temas más allá del deporte en sí.

