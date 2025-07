5 claves para que desconectar en vacaciones no sea contraproducente

El verbo más común para definir lo que muchas personas desean hacer durante las vacaciones es desconectar. Se trata de una imagen elocuente y clara. Sin embargo, ¿cómo se debe desconectar cuando durante toda la temporada el nivel de intensidad laboral y estrés son elevadísimos? ¿Puede ser contraproducente pasar de 100 a 0 de un día para otro y hacer un retiro de silencio? ¿Es sano hacerlo así? Dos psicólogas, Thaïs Tiana y Maria José Valiente, colaboradora de SanaMente, ofrecen las claves para que el loable objetivo de descansar de todo y de todos no se convierta en un bumerán.

Thaïs Tiana afirma que es mejor dedicar unos primeros días a vacaciones a actividades y después hacer un retiro, si así se desea. Además, si la persona está muy rumiativa, dedicarse a la meditación no es lo más recomendable "porque puede ser que entre más en el bucle de la angustia, frustración, rumiación y activación".

Maria José Valiente refuerza el mismo mensaje: "No podemos pasar de todo a nada, de ir acelerados a no hacer nada, y si lo forzamos, a menudo aparecen sentimientos de culpa por 'no hacer nada', e incluso ansiedad, irritabilidad o dificultad para no hacer nada sin sostener el vacío que puede generar". Por tanto, el mensaje inicial de ambas profesionales es claro: hace falta una transición.