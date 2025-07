Trece menores palestinos, enfermos y heridos, llegan esta tarde a España para recibir atención médica

Trece menores y un adulto palestinos, con enfermedades o heridas, como consecuencia de los ataques sobre la Franja de Gaza llegarán en la tarde de este jueves a la Base Aérea de Zaragoza, acompañados de 44 familiares, en una operación de evacuación médica coordinada por el Ministerio de Sanidad y respaldada por varios departamentos del Gobierno de España. Los menores y sus 44 familiares acompañantes serán atendidos en hospitales de Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias.

Los pacientes, procedentes de Gaza, fueron evacuados a Amman (Jordania) en una misión comandada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Allí permanecieron durante 24 horas en centros sanitarios y alojamientos temporales gestionados por Médicos Sin Fronteras y la Embajada de España en Jordania. Durante este tiempo, profesionales del Ministerio de Sanidad evaluaron y estabilizaron clínicamente a los menores antes de su traslado a España.

Cuarta operación

Esta operación constituye la cuarta de estas características organizada por el Ministerio de Sanidad, en las que ya se ha trasladado a un total de 43 menores y cerca de un centenar de familiares. En las fases anteriores, los casos atendidos correspondían principalmente a traumatología de guerra y oncología pediátrica; en esta ocasión, se trata fundamentalmente de pacientes con afecciones cardiacas.

"Se trata de un mecanismo de evacuación sanitaria complejo que España tuvo el orgullo de inaugurar hace justo un año y, desde entonces, afortunadamente ya se han sumado varios países europeos", ha dicho la ministra Mónica García. Ha recordado que el sistema sanitario en la Franja de Garza está "totalmente colapsado y destruido. Los hospitales, que se supone que son refugios seguros, han sido atacados periódicamente y la mayoría ya están sin poder funcionar", ha asegurado Mónica García.

"Los pacientes de Gaza no pueden acceder a tratamientos esenciales. Y el bloqueo humanitario ha provocado un escenario de hambruna y agotamiento de los servicios médicos", ha añadido. España "es un país solidario, que acoge, que cuida y que no mira hacia otro lado. Pero sabemos que no es suficiente y tenemos que ir más allá. Exigimos a Israel un alto el fuego inmediato y que permita la entrada de ayuda humanitaria para tratamientos médicos esenciales, alimentos y para que la población civil pueda vivir en paz en un estado palestino que nuestro país ya reconoce", ha zanjado García.

Los hospitales

El viaje hacia España de estos 13 menores y sus familiares se efectúa en un avión del Ejército del Aire y del Espacio, en una operación gestionada por el Ministerio de Defensa. A su llegada a Zaragoza, los pacientes y sus familiares serán derivados, con la colaboración de Cruz Roja, a los centros hospitalarios asignados.

Los menores serán atendidos en hospitales de Catalunya —tres en Vall d’Hebron, dos en Sant Joan de Déu y uno en Germans Trias i Pujol, Barcelona; en Euskadi, tres en el Hospital Universitario de Cruces (Bilbao) y dos en Donostia, además de un paciente en Navarra y otro en el Hospital Universitario Central de Asturias. La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Acogida de las familias

La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID, ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados. La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

Esta misma semana, distintas sociedades médicas, como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), han alzado la voz "ante la gravísima situación humanitaria que atraviesa la población civil de Gaza, especialmente los niños, los enfermos, las personas mayores y quienes viven con discapacidad".

