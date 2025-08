Galicia capta pilotos de Portugal ante la fuga de los suyos a países árabes: allí cobran tres veces más

Desde el sindicato SLTA advierten que se están investigando las posibles dobles jornadas de algunos de los bomberos portugueses que están trabajando en Galicia en esta campaña de incendios. Supuestamente no hacen las libranzas que les corresponden. "En sus días libres se van a Portugal y trabajan allí, impidiendo que aparezcan descansados cuando vuelven a tener turno en la comunidad", indica Enrique Durán, el coordinador del sindicato. Según pudo saber, la empresa que provee a Galicia de pilotos también funciona en el país luso, por lo que podrían estar impidiendo desde dentro el descanso. "Estamos recopilando datos para ponerlos en conocimiento de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Queremos hacer un requerimiento para que entregue las programaciones de los pilotos, tanto en España como en Portugal", señala. "Evitar la fatiga es un factor fundamental, de lo más importante para prevenir accidentes en el mundo de la aviación", indica Durán. Está estipulado que los pilotos trabajen 20 días al mes con jornadas de 12 horas de presencia en la base. No pueden excederse nunca de ese límite ni volar más de ocho horas. "Si se van a Portugal estarían incumpliendo sus descansos mensuales, establecidos por ley", dice. Durán explica que no se puede prever el nivel de fatiga de estos aviadores: pueden hacer horas de más en Portugal y al incorporarse al turno encontrarse con que tienen que volar en un gran incendio. Además están las condiciones con las que se encuentran en los fuegos: "Cuando sobrevuelas zonas ardiendo sufres el estrés del calor. El 99% de los helicópteros no tienen aire acondicionado porque supone peso añadido", señala el coordinador del SLTA. Sobre este tema Medio Rural se desentiende: aseguran es cosa de la empresa subcontratada.