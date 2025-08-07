Consulta la portada correspondiente al día 8 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una localidad extremeña, la segunda más calurosa de España este martes con 42,4 grados
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Carrefour compra 1,1 millones de kilos de cereza y colabora con una empresa de Plasencia
- Muere una menor de 10 años en un accidente de tráfico en la provincia de Cáceres
- Investigados por causar daños en un yacimiento arqueológico de Cáceres valorados en más de 6 millones de euros
- El nuevo consejero de Gestión Forestal toma posesión: 'A Paco nadie tiene que explicarle lo que es el campo
- Decretada la prisión provisional para la pareja de Ilham, la mujer asesinada en Don Benito
- Un camión de la basura aplasta a un coche aparcado en la Plaza del Salvador en Plasencia